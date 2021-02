Sergio (Sergio Castellitto) e Sabrina (Sabrina Ferilli), un carpentiere e un’ex cantante, sono una coppia di amanti molto innamorati, ma non possono lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche delle loro vite. I colleghi di Sergio, che lavora in un cantiere, gli tirano uno scherzo crudelissimo facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria, illudendolo di poter dare un’impennata decisiva alla sua esistenza.

Si chiamano Sergio e Sabrina, Castellitto e la Ferilli, nel nuovo film di Francesco Micciché, figlio del grande critico e studioso cinematografico Lino. Dopo l’esordio Loro chi? con la coppia formata da Edoardo Leo e Marco Giallini, il regista si è concesso, con Ricchi di fantasia, un omaggio ancora più sfacciato alla commedia all’italiana.

Non certo una novità per gli orizzonti commerciali del nostro cinema, ma amplificata in questo caso da due attori alle prese, fin dai nomi, con delle versioni potenziate di loro stessi.

Qui sotto, dopo la sinossi ufficiale, trovate il link per leggere la nostra analisi del film e cosa ne pensiamo nel dettaglio.

Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

RICCHI DI FANTASIA CON SERGIO CASTELLITTO E SABRINA FERILLI: LA NOSTRA RECENSIONE