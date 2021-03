Mescola grandi passioni Woody Allen nel suo nuovo film, anche se è tornato ad abbandonare la Grande Mela dopo l’emozionante storia d’amore raccontata in Un giorno di pioggia a New York. Torna però in Spagna a 12 anni da Vicky Cristina Barcelona del 2008 per raccontare una storia ambientata nel mondo del cinema. Più in particolare di quell’atmosfera rarefatta e imaginifica che si respira ai Festival internazionali quando ci si nutre solo di film e il cuore e la mente viene rapita dalle immagini che si susseguono senza tregua sul grande schermo.

Il film infatti, intitolato Rifkin’s Festival, segue le vicende di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell’evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia dei film.

Woody Allen, solo in veste di regia, ha diretto un cast di attori di grande livello come Wallace Shaw, Gina Gershon, Elena Anaya, Christoph Waltz e Louis Garrel.

Il film, in un gioco di incastri tra realtà e fantasia, sarà presentato il 18 settembre in anteprima mondiale proprio al San Sebastian Film Festival.

Guardate qui sotto il bellissimo poster del film mentre in calce alla news potete vedere il trailer internazionale.

Leggi anche: Kate Winslet rinnega Allen e Polanski, “Che ca**o stavo facendo?”