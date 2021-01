Dopo Ghostbusters e Ocean’s 8, sembra proprio che Hollywood sia pronto per un altro reboot al femminile: quello di Rush Hour, ciclo di film action comedy con Jackie Chan e Chris Tucker. Stando a That Hashtag Show, infatti, gli STX Studios starebbero attualmente sviluppando un nuovo capitolo della saga, stavolta però con delle protagoniste donne. In particolare, un primo ruolo da protagonista sarebbe stata offerta a Li Bingbing, star cinese già vista in diverse produzioni hollywoodiane come ad esempio Shark – Il primo squalo, Transformers 4 – L’era dell’estinzione e Resident Evil: Retribution. Considerando che i film originali vedevano un duo, è legittimo pensare che Li Bingbing sarà affiancata da una seconda protagonista, ovviamente americana.

Che ne pensate in proposito? Il primo Rush Hour diretto da Brett Ratner, ricordiamo, aveva incassato oltre 245 milioni di dollari in tutto il mondo; non male, considerando che il film è stato realizzato con “soli” 33 milioni. Il secondo capitolo della saga, invece, ha fatto anche di più, totalizzando 347 milioni di dollari, mentre il terzo, girato con un budget più sontuoso di 140 milioni, non ha superato i 258 milioni d’incasso. Sono anni che si vocifera di un quarto capitolo del franchise, ma evidentemente, i piani alti hanno infine deciso per un rilancio al femminile. Attendiamo i prossimi updates!

Fonte: THS