Nell’arena di Forte Village (Cagliari), si è tenuta ieri la terza serata del Filming Italy Sardegna Festival, di cui Box Office e Best Movie sono media partner, diretto e prodotto da Tiziana Roccacon la sua Agnus Dei. Per l’occasione sono stati premiati Paolo Del Brocco (amministratore delegato di Rai Cinema), per il suo sostegno al cinema italiano, e il sottosegretario Mibac con delega cinema Lucia Borgonzoni per il supporto all’iniziativa di Moviement, che ha ricevuto il premio dalle mani di William Baldwin. Un riconoscimento è andato anche a Luca Bernabei di Lux Vide, che ha presentato in anteprima i primi minuti della terza stagione de I Medici (a consegnare il premio è stata la coprotagonista Aurora Ruffino). Tra gli altri premiati ricordiamo anche Paola Cortellesi e Riccardo Milani per Ma cosa ci dice il cervello, e Isabella Ferrari per Euforia, che ha ricevuto il premio Nanni Loy,

A salire sul palco sono state anche alcune star internazionali, come l’attore del serial La casa di carta, Darko Peric. Hanno calamitato l’attenzione del pubblico l’attore Darren Criss e la cantante Naomi Rivieccio, che si sono esibiti sulle note de “Il mondo è mio” in occasione della proiezione di Aladdin, presentata da Davide Romani (Marketing Director Studios di The Walt Disney Company Italia).

Foto: © courtesy of Filming Italy Sardegna Festival