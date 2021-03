null

Quando la realtà supera il cinema.

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un’immagine che lascerà letteralmente a bocca aperta i cinefili di tutto il mondo. Specie gli estimatori dell’intramontabile 2001: Odissea nello spazio, cult del 1968 diretto da Stanley Kubrick che si apre con la celebre scena in cui un gruppo di ominidi si ritrova al cospetto di un enorme monolito nero.

Ebbene, nel deserto dello Utah, Stati Uniti, il pilota Bret Hutchin del Dipartimento di pubblica sicurezza ha avvistato proprio un misterioso oggetto le cui sembianze ricordano in tutto e per tutto quelle del monolito kubrickiano. La scoperta, del tutto casuale, è avvenuta mentre gli ufficiali stavano sorvolando la zona con un elicottero per contro della Division of Wildlife Resources, allo scopo di censire le pecore presenti nell’area:

«Penso sia la cosa più strana in cui mi sia imbattuto in tutti i miei anni di volo», ha dichiarato Hutchin. «Ad avvistarlo è stato uno dei biologi, che era tipo “Whoa, whoa, whoa, torna indietro, torna indietro! C’è una cosa là dietro, andiamo a vedere! […] Immagino sia stato un qualche artista new wave a piazzarlo lì. O magari qualche grande fan di 2001: Odissea nello Spazio.»

E le sue supposizioni hanno perfettamente senso, visto che il monolito è praticamente identico a quello visto nel film. Ecco un’immagine: