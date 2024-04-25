Serie Marvel in ordine cronologico: ecco come guardare tutte le serie TV del MCU

Qual è il modo migliore di guardare le serie Marvel in ordine cronologico?
Se l’Universo Cinematografico Marvel è composto da ben 23 film già approdati nelle sale e altri 11 in arrivo nei prossimi anni, va detto che anche in ambito televisivo il MCU è un mondo particolarmente ampio e in continua evoluzione. Per il momento sono infatti 15 gli show televisivi legati al franchise, tra titoli usciti su Netflix, Hulu, ABC, Freeform e infine Disney+, mentre ce ne sono altri 11 che debutteranno solo ed esclusivamente sulla piattaforma di Topolino a partire dal prossimo giugno, data del lancio di Loki.
E per chi si sta avvicinando al MCU con l’intenzione di recuperare tutti gli show già esistenti in vista dei nuovi titoli, potrebbe risultare piuttosto ostico comprendere l’ordine giusto in cui vederli. Da dove iniziare?
Qui di seguito trovate una guida completa a tutti gli show del MCU già usciti e in arrivo, con tanto di trame, cast e anno di debutto. E ovviamente, sono ordinati cronologicamente sulla base degli eventi raccontati all’interno di ogni avventura, partendo dunque da Agent Carter, ambientata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare a The Falcon and the Winter Soldier.
Serie Marvel in ordine cronologico
1. Agents of S.H.I.E.L.D. – Stagione 7
Ambientato nel 1931-2019
Nuova linea temporale e nuove avventure: il team vola avanti e indietro nel tempo sul nuovo Zephyr, affrontando nemici formidabili decisi ad annientare lo S.H.I.E.L.D.
Cast:
- Clark Gregg: Phil Coulson
- Ming-Na Wen: Melinda May
- Brett Dalton: Grant Ward/Hive
- Chloe Bennet: Daisy “Skye” Johnson/Quake
- Iain De Caestecker: Leopold “Leo” Fitz
- Elizabeth Henstridge: Jemma Simmons
- Nick Blood: Lance Hunter
- Adrianne Palicki: Bobbi Morse
- Henry Simmons: Al “Mack” MacKenzie
- Luke Mitchell: Lincoln Campbell
- John Hannah: Holden Radcliffe
- Natalia Cordova-Buckley: Elena “Yo-Yo” Rodriguez/Slingshot
- Jeff Ward: Deke Shaw
2. Agent Carter – Stagione 1 (2015)
Ambientato nel 1946
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Peggy Carter, l’agente dell’SSR (Strategic Scientific Reserve) si ritrova costretta a bilanciare il suo lavoro con la missione segreta affidatale da Howard Stark, incastrato con l’accusa di aver venduto armi letali al miglior offerente.
Cast:
- Hayley Atwell: Peggy Carter
- James D’Arcy: Edwin Jarvis
- Chad Michael Murray: Jack Thompson
- Enver Gjokaj: Daniel Sousa
- Shea Whigham: Roger Dooley
3. Agent Carter – Stagione 2 (2016)
Ambientato nel 1947
Peggy si trasferisce a Los Angeles per affrontare una minaccia (nuova Era atomica) proveniente dall’organizzazione segreta del Consiglio dei Nove che rischia di mettere in pericolo tutte le persone che ha giurato di proteggere. Trova nuovi amici, una nuova casa e un potenziale nuovo interesse amoroso.
4. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 1 (2013)
Ambientato nel 2013 – 2014
S.H.I.E.L.D., l’agenzia governativa strategica introdotta nel film The Avengers di Marvel, protegge l’umanità da invasioni provenienti da altri mondi.
5. Daredevil – Stagione 1 (2015)
Ambientato nel 2014
Privato della vista da bambino, Matt Murdock combatte le ingiustizie come rispettabile avvocato di giorno e nei panni del supereroe Daredevil la notte a Hell’s Kitchen.
Cast:
- Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil
- Deborah Ann Woll: Karen Page
- Elden Henson: Franklin “Foggy” Nelson
- Rosario Dawson: Claire Temple
- Toby Leonard Moore: James Wesley
- Vondie Curtis-Hall: Ben Urich
- Bob Gunton: Leland Owlsley
- Ayelet Zurer: Vanessa Marianna
- Vincent D’Onofrio: Wilson Fisk / Kingpin
- Jon Bernthal: Frank Castle / Punisher
- Élodie Yung: Elektra Natchios
- Stephen Rider: Blake Tower
- Joanne Whalley: Suor Maggie
- Wilson Bethel: Benjamin “Dex” Poindexter
- Jay Ali: Rahul “Ray” Nadeem
6. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 2 (2014)
Ambientato nel 2015
Nella seconda stagione, l’agente Coulson e la sua squadra affrontano l’Hydra e gli Inumani, tentando di ridare credibilità all’agenzia S.H.I.E.L.D.
7. I Am Groot (2022)
Ambientato nel 2014, subito dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 1
Dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 1, Baby Groot è finalmente pronto a muovere i suoi primi passi fuori dalla sua tana, solo per scoprire che bisogna imparare a camminare prima di poter correre. Ogni episodio segue Baby Groot mentre cresce nella galassia, incontrando nuovi e insoliti personaggi e compiendo nuove avventure.
8. Jessica Jones – Stagione 1 (2015)
Ambientato nel 2015
Investigatrice privata con doti molto speciali, Jessica Jones si sta rifacendo una vita, ma una figura terrificante del passato torna a tormentarla.
Cast:
- Krysten Ritter: Jessica Jones
- Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage
- Rachael Taylor: Patricia “Trish” Walker
- Wil Traval: Will Simpson
- Eka Darville: Malcolm Ducasse
- Erin Moriarty: Hope Shlottman
- Carrie-Anne Moss: Jeri Hogarth
- David Tennant: Kilgrave
- R. Ramirez: Oscar Arocho
- Terry Chen: Pryce Cheng
- Leah Gibson: Inez Green
- Janet McTeer: Alisa Jones
- Benjamin Walker: Erik Gelden
- Sarita Choudhury: Kith Lyonne
- Jeremy Bobb: Gregory Salinger
- Tiffany Mack: Zaya Okonjo
9. Daredevil – Stagione 2 (2016)
Ambientato nel 2015
Le forze del male sono tornate a devastare Hell’s Kitchen, ma questa volta Daredevil potrebbe essere costretto a scegliere tra la città e i suoi amici.
10. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 3 (2015)
Ambientato nel 2015 – 2016 (Episodi 11-19)
All’indomani dell’apocalittica resa dei conti con gli Inumani, gli agenti scoprono di non essere i soli a cercare individui dotati di poteri particolari.
11. Luke Cage – Stagione 1 (2016)
Ambientato nel 2015
Luke Cage veste i panni dell’invincibile difensore di Harlem e affronta politici corrotti e spietati gangster, oltre ai demoni del suo passato.
Cast:
- Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage
- Mahershala Ali: Cornell “Cottonmouth” Stokes
- Simone Missick: Mercedes “Misty” Knight
- Theo Rossi: Hernan “Shades” Alvarez
- Erik LaRay Harvey: Willis Stryker / Diamondback
- Rosario Dawson: Claire Temple
- Alfre Woodard: Mariah Dillard / Stokes
- Mustafa Shakir: John McIver / Bushmaster
- Gabrielle Dennis: Tilda Johnson / Nightshade
12. Agents of S.H.I.E.L.D. – Stagione 3
Ambientato nel 2015 – 2016
All’indomani dell’apocalittica resa dei conti con gli Inumani, gli agenti scoprono di non essere i soli a cercare individui dotati di poteri particolari.
13. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 4 (2016)
Ambientato nel 2016
Gli agenti tornano per la quarta stagione di avventure in cui siglano alleanze con Ghost Rider e vivono in un mondo virtuale dove lo S.H.I.E.L.D. è sostituito dall’Hydra.
14. Iron Fist – Stagione 1 (2017)
Ambientato nel 2016
Presunto morto, Danny Rand ritorna a casa dopo 15 anni. Ora, con il potere del Pugno d’acciaio, è pronto a rivendicare il passato e a seguire il proprio destino.
Cast:
- Finn Jones: Danny Rand / Iron Fist
- Jessica Henwick: Colleen Wing
- Tom Pelphrey: Ward Meachum
- Jessica Stroup: Joy Meachum
- Ramón Rodríguez: Bakuto
- Sacha Dhawan: Davos
- Rosario Dawson: Claire Temple
- David Wenham: Harold Meachum
- Simone Missick: Misty Kinight
- Alice Eve: Mary Walker
15. The Defenders – Stagione 1 (2017)
Ambientato nel 2016
Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist uniscono le forze per combattere nemici comuni quando New York è minacciata da un sinistro complotto.
Cast:
- Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil
- Krysten Ritter: Jessica Jones
- Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage
- Finn Jones: Danny Rand / Iron Fist
- Eka Darville: Malcolm Ducasse
- Elden Henson: Franklin “Foggy” Nelson
- Jessica Henwick: Colleen Wing
- Simone Missick: Misty Knight
- Ramón Rodríguez: Bakuto
- Rachael Taylor: Trish Walker
- Deborah Ann Woll: Karen Page
- Élodie Yung: Elektra Natchios / Black Sky
- Rosario Dawson: Claire Temple
- Scott Glenn: Stick
- Sigourney Weaver: Alexandra Reid
16. The Punisher – Stagione 1 (2017)
Ambientato nel 2016
Un ex marine, determinato a punire i criminali responsabili della morte dei suoi familiari, si ritrova coinvolto in un complotto militare.
Cast:
- Jon Bernthal: Frank Castle / The Punisher
- Ben Barnes: Billy Russo
- Ebon Moss-Bachrach: David Lieberman / Micro
- Amber Rose Revah: Dinah Madani
- Deborah Ann Woll: Karen Page
- Daniel Webber: Lewis Wilson
- Jason R. Moore: Curtis Hoyle
- Paul Schulze: William Rawlins
- Jaime Ray Newman: Sarah Lieberman
- Michael Nathanson: Sam Stein
- Josh Stewart: John Pilgrim
- Floriana Lima: Krista Dumont
- Giorgia Whigham: Amy Bendix
17. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 5 (2017)
Ambientato nel 2017
Bloccati nello spazio, gli agenti rischiano tutto per evitare che un futuro da incubo diventi la terribile realtà del mondo.
18. Jessica Jones – Stagione 2 (2018)
Ambientato nel 2017
Jessica si scontra con altri fantasmi del passato, mentre cerca l’origine dei suoi poteri e affronta un misterioso killer dalla forza sovrumana.
19. Inhumans – Stagione 1 (2017)
Ambientato nel 2017
A causa di un colpo di stato i membri della famiglia reale degli “Inumani” si ritrovano dispersi alle Hawaii, dove dovranno salvare se stessi e la razza umana.
Cast:
- Anson Mount: Freccia Nera
- Serinda Swan: Medusa
- Ken Leung: Karnak
- Eme Ikwuakor: Gorgon
- Isabelle Cornish: Crystal
- Ellen Woglom: Louise
- Iwan Rheon: Maximus
20. Luke Cage – Stagione 2 (2018)
Ambientato nel 2017
Mentre fama e responsabilità crescono, la vita di Luke Cage è sconvolta da un misterioso personaggio dotato di poteri speciali e con un piano per conquistare Harlem.
21. Iron Fist – Stagione 2 (2018)
Ambientato nel 2017
Mentre nella Chinatown di New York si prepara una guerra tra bande, Danny e Colleen cercano di proteggere gli innocenti e affrontano temibili nemici, vecchi e nuovi.
22. Daredevil – Stagione 3 (2018)
Ambientato nel 2017
Con Wilson Fisk che riguadagna terreno, Matt Murdock cerca di risorgere dalle ceneri della sua vita, pronto a fare tutto il possibile per proteggere Hell’s Kitchen.
23. The Punisher – Stagione 2 (2019)
Ambientato nel 2017
Frank cerca di proteggere un adolescente coinvolto in un oscuro complotto mentre fa di tutto e di più pur di distruggere definitivamente Russo.
24. Jessica Jones – Stagione 3 (2019)
Ambientato nel 2017
Nella stagione finale, Jessica affronta un serial killer scaltro, mentre Trish si trova con nuovi poteri e prende misure estreme per eliminare il male.
25. Runaways – Stagione 1 e 2 (2017)
Ambientato nel 2017
Sei adolescenti si alleano per combattere i loro genitori, membri di un’organizzazione criminale chiamata Pride.
Cast:
- Rhenzy Feliz: Alex Wilder
- Lyrica Okano: Nico Minoru
- Virginia Gardner: Karolina Dean
- Ariela Barer: Gertrude “Gert” Yorkes
- Gregg Sulkin: Chase Stein
- Allegra Acosta: Molly Hernandez
26. Cloak and Dagger – Stagione 1 e 2 (2018)
Ambientato nel 2017
Tandy Bowen e Tyrone Johnson sono due adolescenti che scoprono di possedere poteri soprannaturali dopo essersi incontrati casualmente. I due ragazzi dovranno prendere conoscenza delle loro capacità e, assumendo gli pseudonimi di Cloak & Dagger, cercheranno in tutti i modi di combattere il male a New Orleans e di scoprire sempre più particolari riguardanti il loro passato.
Cast:
- Olivia Holt: Tandy Bowen / Dagger
- Aubrey Joseph: Tyrone Johnson / Cloak
- Andrea Roth: Melissa Bowen
- Gloria Reuben: Adina Johnson
- Miles Mussenden: Otis Johnson
- Carl Lundstedt: Liam Walsh
- Jaime Zevallos: Francis Xavier Delgado
- J.D. Evermore: Detective Connors
- Emma Lahana: Detective Brigid O’Reilly
27. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 6 (2019)
Ambientato nel 2018
Dopo la tragedia il team è al lavoro per ricostruire lo S.H.I.E.L.D. con una nuova leadership, mentre indaga su una serie di anomalie.
28. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 7 (2020)
Ambientato nel 2019 (finale)
Nuova linea temporale e nuove avventure: il team vola avanti e indietro nel tempo sul nuovo Zephyr, affrontando nemici formidabili decisi ad annientare lo S.H.I.E.L.D.
29. Loki (2021)
Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, come precisato nella nuova timeline diffusa da Disney+
Subito dopo aver rubato il Tesseract (di nuovo), Loki si ritrova davanti alla Time Variance Authority, un’organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio. Costretto a rispondere dei suoi crimini contro la cronologia, il Dio dell’Inganno ha una scelta: la sua totale cancellazione dalla realtà o aiutare la TVA ad affrontare una minaccia ancora più grande.
Cast:
- Tom Hiddleston: Loki
- Gugu Mbatha-Raw: Ravonna Renslayer
- Wunmi Mosaku: B-15
- Eugene Cordero: Casey
- Owen Wilson: Mobius M. Mobius
- Sophia Di Martino: Sylvie
- Sasha Lane: C-20
- Jack Veal: Kid Loki
- DeObia Oparei: Boastful Loki
- Richard E. Grant: Classic Loki
- Jonathan Majors: Colui che Rimane
30. What if…? (2021)
Ambientato in varie realtà alternative, quindi fuori dalla timeline del MCU
L’avvincente serie targata Marvel Studios reimmagina gli eventi più famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel creando un multiverso di infinite possibilità. What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Star-Lord, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri.
Cast vocale (voci originali):
- Capitano Peggy Carter (doppiata da Hayley Atwell)
- T’Challa / Star-Lord (doppiato da Chadwick Boseman)
- Thanos (doppiato da Josh Brolin)
- Howard Stark (doppiato da Dominic Cooper)
- Hank Pym (doppiato da Michael Douglas)
- Nebula (doppiata da Karen Gillan)
- Gran Maestro (doppiato da Jeff Goldblum)
- Brock Rumlow / Crossbones (doppiato da Frank Grillo)
- Kraglin Obfonteri (doppiato da Sean Gunn)
- Thor (doppiato da Chris Hemsworth)
- Loki (doppiato da Tom Hiddleston e da David Chevalier)
- Korath l’Accusatore (doppiato da Djimon Hounsou)
- Nick Fury (doppiato da Samuel L. Jackson)
- Arnim Zola (doppiato da Toby Jones)
- Killmonger (doppiato da Michael B. Jordan)
31. WandaVision (2021)
Ambientato nel 2023
La serie è ambientata poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame e segue la vita di Wanda Maximoff e Visione in una cittadina idilliaca chiamata Westview, dove cercano di avere un’esistenza il più tranquilla possibile, lontana dal mondo dei supereroi e, soprattutto, nascondendo i loro poteri. Ma quando iniziano a verificarsi degli eventi sempre più strani ed inquietanti, diventa chiaro che quel posto nasconde qualcosa di oscuro.
Cast:
- Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet Witch
- Paul Bettany: Visione
- Debra Jo Rupp: Sharon Davis
- Fred Melamed: Todd Davis
- Kathryn Hahn: Agatha Harkness
- Teyonah Parris: Monica Rambeau
- Randall Park: Jimmy Woo
- Kat Dennings: Darcy Lewis
- Evan Peters: Ralph Bohner
32. The Falcon and the Winter Soldier (2021)
Ambientato nel 2023
Dopo essersi riuniti negli ultimi frangenti di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier fanno squadra in un’avventura globale in cui saranno coinvolte vecchie e nuove conoscenze, come Sharon Carter e U.S. Agent, e storici nemici, ad iniziare dal Barone Zemo.
Cast:
- Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d’Inverno
- Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon
- Wyatt Russell: John Walker
- Erik Kellyman: Karli Morgenthau / Flag-Smasher
- Danny Ramirez: Joaquin Torres
- Georges St-Pierre: Georges Batroc
- Adepero Oduye: Sarah Wilson
- Don Cheadle: James Rhodes / War Machine
- Emily VanCamp: Sharon Carter
- Daniel Brühl: Helmut Zemo
33. Hawkeye (2021)
Ambientato nel presente
Siamo nella New York City del post blip. L’ex membro dei Vendicatori, Clint Barton, ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.
Cast:
- Jeremy Renner: Clint Barton / Occhio di Falco
- Hailee Steinfeld: Kate Bishop
- Florence Pugh: Yelena Belova
- Zahn McClarnon: William Lopez
- Tony Dalton: Jack Duquesne / Spadaccino
- Fra Fee: Kazimierz Kazimierczak / Clown
- Vera Farmiga: Eleanor Bishop
- Alaqua Cox: Maya Lopez / Echo
34. Echo (2023)
Ambientato subito dopo gli eventi di Hawkeye (con flashback del 2007)
Echo ripartirà proprio dagli eventi di Hawkeye, con la protagonista intenta a sfuggire al controllo di Kingpin. La vediamo quindi tornare in contatto con i membri della sua tribù, che vanta tanti altri temibili guerrieri, per sottoporsi agli insegnamenti dei suoi antenati e affrontare così nuovo nemico che minaccia la sua comunità.
Cast:
Alaqua Cox: Maya Lopez / Echo
Chaske Spencer: Henry “Black Crow” Lopez
Tantoo Cardinal: Chula
Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil
Devery Jacobs: Bonnie
Zahn McClarnon: William Lopez
Cody Lightning: Biscuits
Graham Greene: Skully
Vincent D’Onofrio: Wilson Fisk / Kingpin
35. Moon Knight (2022)
Ambientato nel presente
La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.
Cast:
- Oscar Isaac: Marc Spector / Moon Knight
- Ethan Hawke: Arthur Harrow
- May Calamawy
- Dina Shihabi
- Gaspard Ulliel: Anton Bogart / Midnight Man
- Alex Cobb
- Loic Mabanza
36. Ms. Marvel (2022)
Ambientato nel presente
La serie introduce nel MCU la giovane Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Accanita gamer e autrice di numerose fan-fiction, la ragazza è un mega fan dei Supereroi con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente come se non riuscisse ad adattarsi a scuola e talvolta anche a casa – almeno finché non ottiene dei veri super poteri proprio come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?
Cast:
- Iman Vellani: Kamala Khan / Ms. Marvel
- Matt Lintz: Bruno Carrelli
- Yasmeen Fletcher: Nakia Bahadir
- Aramis Knight: Red Dagger
- Zenobia Shroff: Muneeba Khan
- Mohan Kapur: Yusuf Khan
- Saagar Shaikh: Amir Khan
37. She-Hulk: Attorney at Law (2022)
Ambientato nel presente
Jennifer Walters, avvocato alle prime armi, entra casualmente in contatto con il sangue del cugino Bruce Banner e acquisice i suoi stessi poteri che le permettono di trasformarsi nella versione femminile di Hulk, pur mantenendo coscienza dei suoi alter ego. La donna, designata a causa di ciò a casi che vedono coinvolti superumani, cerca di affrontare la sua complessa vita da avvocato trentenne e single e allo stesso tempo di fare i conti con la sua nuova identità.
Cast:
- Tatiana Maslany: Jennifer Walters / She-Hulk
- Jameela Jamil: Titania
- Mark Ruffalo: Bruce Banner / Smart Hulk
- Tim Roth: Emil Blonsky / Abominio
- Benedict Wong: Wong
- Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil
38. Secret Invasion (2023)
Ambientato nel presente
Nella serie Marvel Studios, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.
Cast:
- Samuel L. Jackson: Nick Fury
- Ben Mendelsohn: Talos
- Kingsley Ben-Adir: Gravik
- Killian Scott: Pagon
- Samuel Adewunmi: Beto
- Dermot Mulroney: Ritson
- Richard Dormer: Prescod
- Emilia Clarke: G’iah
- Olivia Colman: Sonya Falsworth
- Don Cheadle: James “Rhodey” Rhodes
- Charlayne Woodard: Varra / Priscilla Fury
- Christopher McDonald: Chris Stearns
- Katie Finneran: Rosa Dalton
39. Loki S2 (2023)
Ambientato nel presente
La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.
Cast:
Tom Hiddleston: Loki
Gugu Mbatha-Raw: Ravonna Renslayer
Wunmi Mosaku: Cacciatrice B-15
Eugene Cordero: Casey
Owen Wilson: Mobius M. Mobius
Sophia Di Martino: Sylvie
Sasha Lane: Cacciatrice C-20
Jack Veal: Loki bambino
DeObia Oparei: Loki vanaglorioso
Richard E. Grant: Loki classico
Jonathan Majors: Colui che rimane; Victor Timely
Rafael Casal: Cacciatore X-5 / Brad Wolfe
Kate Dickie: Generale Dox
Liz Carr: Giudice Gamble
Neil Ellice: Cacciatore D-90
Ke Huy Quan: Ouroboros “O.B.”
Richard Dixon: Robber baron
Prossimamente:
Fase Cinque
- Agatha: Darkhold Diaries 1 9 (2024)
- X-Men ’97 (2024)
- Eyes of Wakanda (2024)
- Marvel Zombies (2024)
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man (2024)
- Ironheart (2025)
- Daredevil: Born Again (2025)
Fase Sei e futuro
- Wonder Man
- Vision Quest
- Serie su Nova
- Spider-Man: Sophomore Year
- What If…? S3
