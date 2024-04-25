Serie Marvel in ordine cronologico: ecco come guardare tutte le serie TV del MCU

Qual è il modo migliore di guardare le serie Marvel in ordine cronologico?

Se l’Universo Cinematografico Marvel è composto da ben 23 film già approdati nelle sale e altri 11 in arrivo nei prossimi anni, va detto che anche in ambito televisivo il MCU è un mondo particolarmente ampio e in continua evoluzione. Per il momento sono infatti 15 gli show televisivi legati al franchise, tra titoli usciti su Netflix, Hulu, ABC, Freeform e infine Disney+, mentre ce ne sono altri 11 che debutteranno solo ed esclusivamente sulla piattaforma di Topolino a partire dal prossimo giugno, data del lancio di Loki.

E per chi si sta avvicinando al MCU con l’intenzione di recuperare tutti gli show già esistenti in vista dei nuovi titoli, potrebbe risultare piuttosto ostico comprendere l’ordine giusto in cui vederli. Da dove iniziare?

Qui di seguito trovate una guida completa a tutti gli show del MCU già usciti e in arrivo, con tanto di trame, cast e anno di debutto. E ovviamente, sono ordinati cronologicamente sulla base degli eventi raccontati all’interno di ogni avventura, partendo dunque da Agent Carter, ambientata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare a The Falcon and the Winter Soldier.

Serie Marvel in ordine cronologico

1. Agents of S.H.I.E.L.D. – Stagione 7

Ambientato nel 1931-2019

Cast:

Clark Gregg: Phil Coulson

Ming-Na Wen: Melinda May

Brett Dalton: Grant Ward/Hive

Chloe Bennet: Daisy “Skye” Johnson/Quake

Iain De Caestecker: Leopold “Leo” Fitz

Elizabeth Henstridge: Jemma Simmons

Nick Blood: Lance Hunter

Adrianne Palicki: Bobbi Morse

Henry Simmons: Al “Mack” MacKenzie

Luke Mitchell: Lincoln Campbell

John Hannah: Holden Radcliffe

Natalia Cordova-Buckley: Elena “Yo-Yo” Rodriguez/Slingshot

Jeff Ward: Deke Shaw

2. Agent Carter – Stagione 1 (2015)

Ambientato nel 1946

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Peggy Carter, l’agente dell’SSR (Strategic Scientific Reserve) si ritrova costretta a bilanciare il suo lavoro con la missione segreta affidatale da Howard Stark, incastrato con l’accusa di aver venduto armi letali al miglior offerente.

Cast:

Hayley Atwell: Peggy Carter

James D’Arcy: Edwin Jarvis

Chad Michael Murray: Jack Thompson

Enver Gjokaj: Daniel Sousa

Shea Whigham: Roger Dooley

3. Agent Carter – Stagione 2 (2016)

Ambientato nel 1947

Peggy si trasferisce a Los Angeles per affrontare una minaccia (nuova Era atomica) proveniente dall’organizzazione segreta del Consiglio dei Nove che rischia di mettere in pericolo tutte le persone che ha giurato di proteggere. Trova nuovi amici, una nuova casa e un potenziale nuovo interesse amoroso.

4. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 1 (2013)

Ambientato nel 2013 – 2014

S.H.I.E.L.D., l’agenzia governativa strategica introdotta nel film The Avengers di Marvel, protegge l’umanità da invasioni provenienti da altri mondi.

5. Daredevil – Stagione 1 (2015)

Ambientato nel 2014

Privato della vista da bambino, Matt Murdock combatte le ingiustizie come rispettabile avvocato di giorno e nei panni del supereroe Daredevil la notte a Hell’s Kitchen.

Cast:

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil

Deborah Ann Woll: Karen Page

Elden Henson: Franklin “Foggy” Nelson

Rosario Dawson: Claire Temple

Toby Leonard Moore: James Wesley

Vondie Curtis-Hall: Ben Urich

Bob Gunton: Leland Owlsley

Ayelet Zurer: Vanessa Marianna

Vincent D’Onofrio: Wilson Fisk / Kingpin

Jon Bernthal: Frank Castle / Punisher

Élodie Yung: Elektra Natchios

Stephen Rider: Blake Tower

Joanne Whalley: Suor Maggie

Wilson Bethel: Benjamin “Dex” Poindexter

Jay Ali: Rahul “Ray” Nadeem

6. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 2 (2014)

Ambientato nel 2015

Nella seconda stagione, l’agente Coulson e la sua squadra affrontano l’Hydra e gli Inumani, tentando di ridare credibilità all’agenzia S.H.I.E.L.D.

7. I Am Groot (2022)

Ambientato nel 2014, subito dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 1

Dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 1, Baby Groot è finalmente pronto a muovere i suoi primi passi fuori dalla sua tana, solo per scoprire che bisogna imparare a camminare prima di poter correre. Ogni episodio segue Baby Groot mentre cresce nella galassia, incontrando nuovi e insoliti personaggi e compiendo nuove avventure.

8. Jessica Jones – Stagione 1 (2015)

Ambientato nel 2015

Investigatrice privata con doti molto speciali, Jessica Jones si sta rifacendo una vita, ma una figura terrificante del passato torna a tormentarla.

Cast:

Krysten Ritter: Jessica Jones

Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage

Rachael Taylor: Patricia “Trish” Walker

Wil Traval: Will Simpson

Eka Darville: Malcolm Ducasse

Erin Moriarty: Hope Shlottman

Carrie-Anne Moss: Jeri Hogarth

David Tennant: Kilgrave

R. Ramirez: Oscar Arocho

Terry Chen: Pryce Cheng

Leah Gibson: Inez Green

Janet McTeer: Alisa Jones

Benjamin Walker: Erik Gelden

Sarita Choudhury: Kith Lyonne

Jeremy Bobb: Gregory Salinger

Tiffany Mack: Zaya Okonjo

9. Daredevil – Stagione 2 (2016)

Ambientato nel 2015

Le forze del male sono tornate a devastare Hell’s Kitchen, ma questa volta Daredevil potrebbe essere costretto a scegliere tra la città e i suoi amici.

10. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 3 (2015)

Ambientato nel 2015 – 2016 (Episodi 11-19)

All’indomani dell’apocalittica resa dei conti con gli Inumani, gli agenti scoprono di non essere i soli a cercare individui dotati di poteri particolari.

11. Luke Cage – Stagione 1 (2016)

Ambientato nel 2015

Luke Cage veste i panni dell’invincibile difensore di Harlem e affronta politici corrotti e spietati gangster, oltre ai demoni del suo passato.

Cast:

Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage

Mahershala Ali: Cornell “Cottonmouth” Stokes

Simone Missick: Mercedes “Misty” Knight

Theo Rossi: Hernan “Shades” Alvarez

Erik LaRay Harvey: Willis Stryker / Diamondback

Rosario Dawson: Claire Temple

Alfre Woodard: Mariah Dillard / Stokes

Mustafa Shakir: John McIver / Bushmaster

Gabrielle Dennis: Tilda Johnson / Nightshade

12. Agents of S.H.I.E.L.D. – Stagione 3

Ambientato nel 2015 – 2016

13. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 4 (2016)

Ambientato nel 2016

Gli agenti tornano per la quarta stagione di avventure in cui siglano alleanze con Ghost Rider e vivono in un mondo virtuale dove lo S.H.I.E.L.D. è sostituito dall’Hydra.

14. Iron Fist – Stagione 1 (2017)

Ambientato nel 2016

Presunto morto, Danny Rand ritorna a casa dopo 15 anni. Ora, con il potere del Pugno d’acciaio, è pronto a rivendicare il passato e a seguire il proprio destino.

Cast:

Finn Jones: Danny Rand / Iron Fist

Jessica Henwick: Colleen Wing

Tom Pelphrey: Ward Meachum

Jessica Stroup: Joy Meachum

Ramón Rodríguez: Bakuto

Sacha Dhawan: Davos

Rosario Dawson: Claire Temple

David Wenham: Harold Meachum

Simone Missick: Misty Kinight

Alice Eve: Mary Walker

15. The Defenders – Stagione 1 (2017)

Ambientato nel 2016

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist uniscono le forze per combattere nemici comuni quando New York è minacciata da un sinistro complotto.

Cast:

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil

Krysten Ritter: Jessica Jones

Mike Colter: Carl Lucas / Luke Cage

Finn Jones: Danny Rand / Iron Fist

Eka Darville: Malcolm Ducasse

Elden Henson: Franklin “Foggy” Nelson

Jessica Henwick: Colleen Wing

Simone Missick: Misty Knight

Ramón Rodríguez: Bakuto

Rachael Taylor: Trish Walker

Deborah Ann Woll: Karen Page

Élodie Yung: Elektra Natchios / Black Sky

Rosario Dawson: Claire Temple

Scott Glenn: Stick

Sigourney Weaver: Alexandra Reid

16. The Punisher – Stagione 1 (2017)

Ambientato nel 2016

Un ex marine, determinato a punire i criminali responsabili della morte dei suoi familiari, si ritrova coinvolto in un complotto militare.

Cast:

Jon Bernthal: Frank Castle / The Punisher

Ben Barnes: Billy Russo

Ebon Moss-Bachrach: David Lieberman / Micro

Amber Rose Revah: Dinah Madani

Deborah Ann Woll: Karen Page

Daniel Webber: Lewis Wilson

Jason R. Moore: Curtis Hoyle

Paul Schulze: William Rawlins

Jaime Ray Newman: Sarah Lieberman

Michael Nathanson: Sam Stein

Josh Stewart: John Pilgrim

Floriana Lima: Krista Dumont

Giorgia Whigham: Amy Bendix

17. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 5 (2017)

Ambientato nel 2017

Bloccati nello spazio, gli agenti rischiano tutto per evitare che un futuro da incubo diventi la terribile realtà del mondo.

18. Jessica Jones – Stagione 2 (2018)

Ambientato nel 2017

Jessica si scontra con altri fantasmi del passato, mentre cerca l’origine dei suoi poteri e affronta un misterioso killer dalla forza sovrumana.

19. Inhumans – Stagione 1 (2017)

Ambientato nel 2017

A causa di un colpo di stato i membri della famiglia reale degli “Inumani” si ritrovano dispersi alle Hawaii, dove dovranno salvare se stessi e la razza umana.

Cast:

Anson Mount: Freccia Nera

Serinda Swan: Medusa

Ken Leung: Karnak

Eme Ikwuakor: Gorgon

Isabelle Cornish: Crystal

Ellen Woglom: Louise

Iwan Rheon: Maximus

20. Luke Cage – Stagione 2 (2018)

Ambientato nel 2017

Mentre fama e responsabilità crescono, la vita di Luke Cage è sconvolta da un misterioso personaggio dotato di poteri speciali e con un piano per conquistare Harlem.

21. Iron Fist – Stagione 2 (2018)

Ambientato nel 2017

Mentre nella Chinatown di New York si prepara una guerra tra bande, Danny e Colleen cercano di proteggere gli innocenti e affrontano temibili nemici, vecchi e nuovi.

22. Daredevil – Stagione 3 (2018)

Ambientato nel 2017

Con Wilson Fisk che riguadagna terreno, Matt Murdock cerca di risorgere dalle ceneri della sua vita, pronto a fare tutto il possibile per proteggere Hell’s Kitchen.

23. The Punisher – Stagione 2 (2019)

Ambientato nel 2017

Frank cerca di proteggere un adolescente coinvolto in un oscuro complotto mentre fa di tutto e di più pur di distruggere definitivamente Russo.

24. Jessica Jones – Stagione 3 (2019)

Ambientato nel 2017

Nella stagione finale, Jessica affronta un serial killer scaltro, mentre Trish si trova con nuovi poteri e prende misure estreme per eliminare il male.

25. Runaways – Stagione 1 e 2 (2017)

Ambientato nel 2017

Sei adolescenti si alleano per combattere i loro genitori, membri di un’organizzazione criminale chiamata Pride.

Cast:

Rhenzy Feliz: Alex Wilder

Lyrica Okano: Nico Minoru

Virginia Gardner: Karolina Dean

Ariela Barer: Gertrude “Gert” Yorkes

Gregg Sulkin: Chase Stein

Allegra Acosta: Molly Hernandez

26. Cloak and Dagger – Stagione 1 e 2 (2018)

Ambientato nel 2017

Tandy Bowen e Tyrone Johnson sono due adolescenti che scoprono di possedere poteri soprannaturali dopo essersi incontrati casualmente. I due ragazzi dovranno prendere conoscenza delle loro capacità e, assumendo gli pseudonimi di Cloak & Dagger, cercheranno in tutti i modi di combattere il male a New Orleans e di scoprire sempre più particolari riguardanti il loro passato.

Cast:

Olivia Holt: Tandy Bowen / Dagger

Aubrey Joseph: Tyrone Johnson / Cloak

Andrea Roth: Melissa Bowen

Gloria Reuben: Adina Johnson

Miles Mussenden: Otis Johnson

Carl Lundstedt: Liam Walsh

Jaime Zevallos: Francis Xavier Delgado

J.D. Evermore: Detective Connors

Emma Lahana: Detective Brigid O’Reilly

27. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 6 (2019)

Ambientato nel 2018

Dopo la tragedia il team è al lavoro per ricostruire lo S.H.I.E.L.D. con una nuova leadership, mentre indaga su una serie di anomalie.

28. Agents of S.H.I.E.L.D – Stagione 7 (2020)

Ambientato nel 2019 (finale)

29. Loki (2021)

Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, come precisato nella nuova timeline diffusa da Disney+

Subito dopo aver rubato il Tesseract (di nuovo), Loki si ritrova davanti alla Time Variance Authority, un’organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio. Costretto a rispondere dei suoi crimini contro la cronologia, il Dio dell’Inganno ha una scelta: la sua totale cancellazione dalla realtà o aiutare la TVA ad affrontare una minaccia ancora più grande.

Cast:

Tom Hiddleston: Loki

Gugu Mbatha-Raw: Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku: B-15

Eugene Cordero: Casey

Owen Wilson: Mobius M. Mobius

Sophia Di Martino: Sylvie

Sasha Lane: C-20

Jack Veal: Kid Loki

DeObia Oparei: Boastful Loki

Richard E. Grant: Classic Loki

Jonathan Majors: Colui che Rimane

30. What if…? (2021)

Ambientato in varie realtà alternative, quindi fuori dalla timeline del MCU

L’avvincente serie targata Marvel Studios reimmagina gli eventi più famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel creando un multiverso di infinite possibilità. What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Star-Lord, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri.

Cast vocale (voci originali):

Capitano Peggy Carter (doppiata da Hayley Atwell)

T’Challa / Star-Lord (doppiato da Chadwick Boseman)

Thanos (doppiato da Josh Brolin)

Howard Stark (doppiato da Dominic Cooper)

Hank Pym (doppiato da Michael Douglas)

Nebula (doppiata da Karen Gillan)

Gran Maestro (doppiato da Jeff Goldblum)

Brock Rumlow / Crossbones (doppiato da Frank Grillo)

Kraglin Obfonteri (doppiato da Sean Gunn)

Thor (doppiato da Chris Hemsworth)

Loki (doppiato da Tom Hiddleston e da David Chevalier)

Korath l’Accusatore (doppiato da Djimon Hounsou)

Nick Fury (doppiato da Samuel L. Jackson)

Arnim Zola (doppiato da Toby Jones)

Killmonger (doppiato da Michael B. Jordan)

Ambientato nel 2023

La serie è ambientata poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame e segue la vita di Wanda Maximoff e Visione in una cittadina idilliaca chiamata Westview, dove cercano di avere un’esistenza il più tranquilla possibile, lontana dal mondo dei supereroi e, soprattutto, nascondendo i loro poteri. Ma quando iniziano a verificarsi degli eventi sempre più strani ed inquietanti, diventa chiaro che quel posto nasconde qualcosa di oscuro.

Cast:

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Bettany: Visione

Debra Jo Rupp: Sharon Davis

Fred Melamed: Todd Davis

Kathryn Hahn: Agatha Harkness

Teyonah Parris: Monica Rambeau

Randall Park: Jimmy Woo

Kat Dennings: Darcy Lewis

Evan Peters: Ralph Bohner

32. The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Ambientato nel 2023

Dopo essersi riuniti negli ultimi frangenti di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier fanno squadra in un’avventura globale in cui saranno coinvolte vecchie e nuove conoscenze, come Sharon Carter e U.S. Agent, e storici nemici, ad iniziare dal Barone Zemo.

Cast:

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d’Inverno

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Wyatt Russell: John Walker

Erik Kellyman: Karli Morgenthau / Flag-Smasher

Danny Ramirez: Joaquin Torres

Georges St-Pierre: Georges Batroc

Adepero Oduye: Sarah Wilson

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Emily VanCamp: Sharon Carter

Daniel Brühl: Helmut Zemo

33. Hawkeye (2021)

Ambientato nel presente

Siamo nella New York City del post blip. L’ex membro dei Vendicatori, Clint Barton, ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Cast:

Jeremy Renner: Clint Barton / Occhio di Falco

Hailee Steinfeld: Kate Bishop

Florence Pugh: Yelena Belova

Zahn McClarnon: William Lopez

Tony Dalton: Jack Duquesne / Spadaccino

Fra Fee: Kazimierz Kazimierczak / Clown

Vera Farmiga: Eleanor Bishop

Alaqua Cox: Maya Lopez / Echo

34. Echo (2023)

Ambientato subito dopo gli eventi di Hawkeye (con flashback del 2007)

Echo ripartirà proprio dagli eventi di Hawkeye, con la protagonista intenta a sfuggire al controllo di Kingpin. La vediamo quindi tornare in contatto con i membri della sua tribù, che vanta tanti altri temibili guerrieri, per sottoporsi agli insegnamenti dei suoi antenati e affrontare così nuovo nemico che minaccia la sua comunità.

Cast:

Alaqua Cox: Maya Lopez / Echo

Chaske Spencer: Henry “Black Crow” Lopez

Tantoo Cardinal: Chula

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil

Devery Jacobs: Bonnie

Zahn McClarnon: William Lopez

Cody Lightning: Biscuits

Graham Greene: Skully

Vincent D’Onofrio: Wilson Fisk / Kingpin

35. Moon Knight (2022)

Ambientato nel presente

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Cast:

Oscar Isaac: Marc Spector / Moon Knight

Ethan Hawke: Arthur Harrow

May Calamawy

Dina Shihabi

Gaspard Ulliel: Anton Bogart / Midnight Man

Alex Cobb

Loic Mabanza

36. Ms. Marvel (2022)

Ambientato nel presente

La serie introduce nel MCU la giovane Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Accanita gamer e autrice di numerose fan-fiction, la ragazza è un mega fan dei Supereroi con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente come se non riuscisse ad adattarsi a scuola e talvolta anche a casa – almeno finché non ottiene dei veri super poteri proprio come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Cast:

Iman Vellani: Kamala Khan / Ms. Marvel

Matt Lintz: Bruno Carrelli

Yasmeen Fletcher: Nakia Bahadir

Aramis Knight: Red Dagger

Zenobia Shroff: Muneeba Khan

Mohan Kapur: Yusuf Khan

Saagar Shaikh: Amir Khan

37. She-Hulk: Attorney at Law (2022)

Ambientato nel presente

Jennifer Walters, avvocato alle prime armi, entra casualmente in contatto con il sangue del cugino Bruce Banner e acquisice i suoi stessi poteri che le permettono di trasformarsi nella versione femminile di Hulk, pur mantenendo coscienza dei suoi alter ego. La donna, designata a causa di ciò a casi che vedono coinvolti superumani, cerca di affrontare la sua complessa vita da avvocato trentenne e single e allo stesso tempo di fare i conti con la sua nuova identità.

Cast:

Tatiana Maslany: Jennifer Walters / She-Hulk

Jameela Jamil: Titania

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Smart Hulk

Tim Roth: Emil Blonsky / Abominio

Benedict Wong: Wong

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil

38. Secret Invasion (2023)

Ambientato nel presente

Nella serie Marvel Studios, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

Cast:

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Ben Mendelsohn: Talos

Kingsley Ben-Adir: Gravik

Killian Scott: Pagon

Samuel Adewunmi: Beto

Dermot Mulroney: Ritson

Richard Dormer: Prescod

Emilia Clarke: G’iah

Olivia Colman: Sonya Falsworth

Don Cheadle: James “Rhodey” Rhodes

Charlayne Woodard: Varra / Priscilla Fury

Christopher McDonald: Chris Stearns

Katie Finneran: Rosa Dalton

39. Loki S2 (2023)

Ambientato nel presente

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Cast:

Tom Hiddleston: Loki

Gugu Mbatha-Raw: Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku: Cacciatrice B-15

Eugene Cordero: Casey

Owen Wilson: Mobius M. Mobius

Sophia Di Martino: Sylvie

Sasha Lane: Cacciatrice C-20

Jack Veal: Loki bambino

DeObia Oparei: Loki vanaglorioso

Richard E. Grant: Loki classico

Jonathan Majors: Colui che rimane; Victor Timely

Rafael Casal: Cacciatore X-5 / Brad Wolfe

Kate Dickie: Generale Dox

Liz Carr: Giudice Gamble

Neil Ellice: Cacciatore D-90

Ke Huy Quan: Ouroboros “O.B.”

Richard Dixon: Robber baron

Prossimamente:

Fase Cinque

Agatha: Darkhold Diaries 1 9 (2024)

X-Men ’97 (2024)

Eyes of Wakanda (2024)

Marvel Zombies (2024)

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (2024)

Ironheart (2025)

Daredevil: Born Again (2025)

Fase Sei e futuro

Wonder Man

Vision Quest

Serie su Nova

Spider-Man: Sophomore Year

What If…? S3

Foto: Disney/Marvel