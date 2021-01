I Marvel Studios hanno trovato il regista di Shang-Chi, il primo cinecomic della casa che vedrà per protagonista un attore asiatico. Stando a quanto riporta la Hollywood Reporter, a dirigere l’avventura sarà Destin Daniel Cretton, cineasta indie già responsabile di Short Term 12 e Il castello di vetro, entrambi con Brie Larson: che ci sia proprio lo zampino dell’interprete di Captain Marvel dietro l’ingaggio di Cretton? Per il magazine, il regista sarebbe riuscito a battere gli altri colleghi in lizza come Justin Tipping (Dear White People), Alan Yang (Master of None) e Deborah Chow (Jessica Jones).

Nei comics originali, ricordiamo che Shang-Chi è spesso chiamato “Il Maestro di Kung Fu”. Nato nella provincia di Hu’Nan, in Cina, il nostro è il figlio di Fu Manchu, uno spietato criminale intenzionato a conquistare il mondo. Una volta cresciuto e resosi conto della vera natura del padre, Shang-Chi decide di ribellarsi, diventando infine un vero e proprio supereroe. Tra le sue abilità, oltre alle arti marziali, c’è anche quella di potersi duplicare all’infinito, e nel corso della sua carriera supereroistica nei fumetti, il nostro ha più volte incrociato gli Avengers.

Al momento il film non ha ancora una data di release, ma a curarne la sceneggiatura sarà David Callaham (Wonder Woman 1984), mentre gran parte del cast sarà composta da interpreti asiatici e asioamericani.

Fonte: THR