Si torna a parlare di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, l’atteso standalone che debutterà durante la Fase 4 dell’Universo Marvel e che introdurrà nel franchise l’amatissimo supereroe asiatico interpretato da Simu Liu.

Ma a destare parecchia curiosità tra i fan, oltre al protagonista principale, è anche il villain annunciato da Kevin Feige in occasione del San Diego Comic-Con: nientemeno che il Mandarino. Quello vero, questa volta.

Dopo lo sconvolgente plot-twist di Iron Man 3 infatti – in cui avevamo visto il celebre personaggio impersonato da un ciarlatano di nome Trevor Slattery, che aveva il volto di Ben Kingsley – finalmente faremo la conoscenza del vero cattivo dei fumetti, che sarà questa volta interpretato da Tony Leung.

Ma stando ad uno scoop dell’ultima ora diffuso dal sito MCUCosmic – che per il momento vi invitiamo a prendere come un rumor, nonostante si tratti di una fonte attendibile – ad affiancarlo nel film vedremo anche altri quattro villain del mondo Marvel, ovvero Tiger-Claw, Razor-Fist, Ghostmaker e Moving Shadow, tutti antagonisti che dovrebbero collaborare con il Mandarino.

Al momento non abbiamo idea di chi potrebbe interpretarli, ma di certo, se la notizia dovesse rivelarsi vera, si preannuncerebbe uno scontro decisamente agguerrito per il nostro Shang-Chi nel suo primo standalone. Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 12 febbraio del 2021, per la regia di Destin Daniel Cretton. Cosa ne pensate di queste new entry?