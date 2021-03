Silvio Muccino, fratello del regista Gabriele e rinomato attore visto in film come L’ultimo bacio, Ricordati di me, Manuale d’amore e Il mio miglior nemico, ha smesso di lavorare nel cinema per realizzare un altro sogno: fare il falegname.

Stando al settimanale Chi, il nostro si è trasferito in Umbria, dove ha aperto un mobilificio artigiale in cui realizza a mano dei mobili casalinghi, e secondo quanto riferisce la fonte, i prodotti col suo marchio avrebbero anche un discreto successo. Nessuno sa con certezza se il suo addio al cinema sia definitivo, ma per il momento, Silvio non ha alcun nuovo progetto cinematografico o televisivo all’orizzonte.

L’ultimo film a cui l’attore ha partecipato, ricordiamo, è The Place di Paolo Genovese, uscito nelle sale due anni fa. Nel corso della sua carriera, Muccino ha anche diretto 3 film: Parlami d’amore (2008), Un altro mondo (2010) e Le leggi del desiderio (2015).

Fonte: Chi via Il giornale

Foto: Getty Images