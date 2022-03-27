Sonic 2 – Il film: la nuova clip strizza l’occhio al Marvel Cinematic Universe [VIDEO]

Manca ormai poco al debutto nei cinema italiani di Sonic 2 – Il film, previsto per il prossimo 7 aprile, e per l’occasione la Paramount ha condiviso una nuova clip dell’atteso sequel sul riccio più veloce del mondo dei videogiochi. La trovate in calce alla notizia!

Dopo le vicende narrate nel primo capitolo, il velocissimo porcospino dei videogiochi SEGA dovrà infatti vedersela nuovamente con il suo acerrimo nemico, il Dr. Robotnik interpretato da Jim Carrey, tornato dopo la precedente sconfitta più agguerrito che mai e accompagnato dal suo nuovo alleato Knuckles, l’echidna della saga videoludica che sarà doppiato da Idris Elba.

Ma anche Sonic sarà affiancato da un nuovo compagno di avventure: la volpe a due code Tails, con la voce di Colleen O’Shaughnessey, che lo aiuterà a fermare i nuovi piani del malvagio villain, questa volta intenzionato a mettere le mani su un oggetto dal potere devastante.

Nella versione italiana della clip in questione disponibile di seguito vediamo Sonic (doppiato nella versione italiana da Renato Novara) e la new entry Knuckles (cui presta la voce nella stessa sede Maurizio Merluzzo) che si sfidano a snowboard e, all’inizio della loro contesa, il porcospino blu si lascia andare a una citazione del Marvel Cinematic Universe, strizzando l’occhio al personaggio interpretato da Sebastian Stan nel MCU nel momento in cui appare il suo rivale ed esclamando: «Oh perfetto, The Winter Soldier!».

La sinossi ufficiale di Sonic 2 – Il film recita: Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM.

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Sonic 2, ricordiamo, sarà diretto ancora una volta da Jeff Fowler su una sceneggiatura firmata da Patrick Casey e Josh Miller. Nel cast, oltre ai sopracitati Idris Elba, Jim Carrey e Colleen O’Shaughnessey, troviamo anche James Marsden e Tika Sumpter, che tornano a interpretare Tom e Maddie Wachowski. Al loro fianco Ben Schwartz (voce di Sonic), Natasha Rothwell, Adam Pally e Shemar Moore.

Arrivati a questo punto, non vi resta che godervi la clip fresca di pubblicazione in calce!