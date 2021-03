Paramount ha diffuso online il nuovo trailer di Sonic – Il film, e come potete vedere, la major ha ascoltato le lamentele dei fan, e ha ridisegnato il look del mitico personaggio, che ora appare decisamente più cool e invitante.

A dirigere l’avventura, ricordiamo, è Jeff Fowler, mentre a guidare il cast sono Jim Carrey, James Marsden e Neal McDonough. A dare voce al protagonista nella versione originale, invece, è Ben Schwartz. Anticipa la sinossi ufficiale: Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, Sonic – Il film racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.

Sonic – Il film uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio: godetevi in calce il suo nuovo trailer, che trovate sia in lingua originale che doppiato in italiano.