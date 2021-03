Dopo la chiusura di cinema e luoghi di pubblica aggregazione in Cina, continuano ad arrivare brutte notizie. La Paramount ha annunciato che Sonic – Il Film non arriverà nelle sale questo weekend come inizialmente previsto, ma sarà rimandato fino al rientro dell’emergenza.

Il film con Jim Carrey e James Marsden sta lentamente conquistando il box office in vari paesi del mondo, ma l’arrivo del Coronavirus non ha reso le cose facili. Secondo un comunicato ufficiale diffuso dagli studios: «A causa dell’emergenza Coronavirus, posticipiamo la release di Sonic – Il Film e annunceremo una nuova data nelle prossime settimane. Sonic sta soltanto rallentando la sua corsa, non vediamo l’ora di vederlo correre sugli schermi di tutta la Cina quando sarà il momento giusto».

Il rinvio di Sonic si aggiunge alla lista di problemi che la Paramount sta affrontando in questi giorni, ultimo dei quali lo stop alle riprese di Mission: Impossible 7 a Venezia. «Il mondo si sta unendo nella battaglia contro l’epidemia di Coronavirus» continua il comunicato. «Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e il nostro rispetto per il personale di soccorso e di servizio che stanno garantendo assistenza e supporto in questo difficile periodo».

Fonte: THR