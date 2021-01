Una sorprendentissima notizia su Spider-Man: Far From Home che di certo farà storcere il naso ad alcuni fan Marvel: nell’atteso sequel, pensate un po’, il Mysterio di Jake Gyllenhaal NON sarà un villain, bensì un alleato del nostro protagonista! Qui la dichiarazione di Jacob Batalon, che interpreta Ned: «Di base è un film su questi ragazzi che vanno in vacanza in Europa. Andiamo a Londra, andiamo a Praga, andiamo ovunque. È una cosa davvero molto divertente. Ci sono un sacco di dinamiche. Tante relazioni. Molte cose cool e divertenti. La cosa principale è lui che non intende essere Spider-Man, ma viene comunque trascinato. Quindi, con riluttanza salva nuovamente il mondo assieme a Mysterio. Mysterio è un buono in questo film, formano insieme una squadra per sconfiggere i mostri Elemental».

Nella storia canonica, ricordiamo che la squadra degli Elemental si compone di 4 membri: Hellfire (che controlla il fuoco), Hydron (Acqua), Magnum (Terra) e Zephyr (Aria). Nel film, a coinvolgere Mysterio sarà direttamente Nick Fury: «Ci sono queste minacce, gli Elemental, e Mysterio è qualcuno che li conosce e vuole assicurarsi che il mondo sia al sicuro da loro, quindi Nick Fury gli chiede di aiutare perché lui è l’unico che li capisce. Allora si unisce all’amichevole vicino Spider-Man, e sfortunatamente, deve renderlo più di un semplice amichevole vicino Spider-Man», ha proseguito Batalon.

La cosa è certamente intrigante, soprattutto perché Mysterio è da sempre un villain nei comics. Chissà che alla fine del film non si scopra che sia proprio lui ad aver creato questi Elemental? Diretto da Jon Watts, ricordiamo che Far From Home uscirà nelle sale a luglio.

Fonte: Collider