Soul, il nuovo film di animazione della Pixar disponibile su Disney+, solleva grandi domande sul senso della vita, su cosa c’è dopo la morte e persino su che cos’è l’anima prima di incarnarsi in un corpo (leggete qui la recensione). Sulla rete, però, ha scatenato fra gli spettatori anche domande più minuziose su alcuni dettagli di trama che non tornano. Per esempio (attenzione, da qui in avanti SPOILER!): come fa il simpaticissimo gatto Mr. Muffola a salvarsi alla fine del film, se abbiamo visto la sua anima procedere chiaramente sulla strada verso l’Altro Mondo?

Mr. Muffola incontra il protagonista Joe Gardner (doppiato nella versione italiana da Neri Marcoré) mentre il suo corpo giace in un letto di ospedale e la sua anima, sospesa tra la vita e la morte, si libra fra l’Aldilà e l’Ante-Mondo, lì dove le anime si preparano a diventare vite appena nate sulla Terra. Quando l’anima di Joe riesce finalmente a tornare nel mondo terreno, si incarna per sbaglio nel corpo del gatto. A quel punto, l’anima di Mr. Muffola deve trasmigrare: e la vediamo avvicinarsi ineluttabilmente all’Altro Mondo. Certo, non vediamo il gatto varcare la luce dell’Aldilà, ma tutto fa presumere che ci sia entrato.

Ma allora com’è possibile che alla fine, quando Joe riesce finalmente a riappropriarsi del suo corpo, anche l’anima di Mr. Muffola torni nel corpo del gatto? Coma fa, insomma, Mr. Muffola a tornare a vivere normalmente se era morto?

Soul è il più metafisico dei film della Pixar, ed esplora temi astratti che non sempre possono essere spiegati con espliciti meccanismi di causa ed effetto. Possiamo però provare ad azzardare una spiegazione: Mr. Muffola si è reincarnato. L’anima che gli ridà vita quando Joe balza di nuovo nel suo corpo è forse una delle giovani anime nuove che salta sulla Terra dall’Ante-Mondo, incarnandosi quindi non in un umano ma in un gatto. Il film, però, non esplicita questa motivazione: resta un’ipotesi per spiegare quello che, altrimenti, sarebbe un vero buco di trama.