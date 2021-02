ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLE SCENE POST-CREDITS DI SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato il contenuto delle sconvolgenti scene post-credits di Spider-Man: Far From Home, il nuovo film dell’UCM che porterà Peter Parker in giro per l’Europa mettendolo faccia a faccia non solo con i mostruosi Elementali, ma anche con l’ambiguo Mysterio, l’attesissima new entry interpretata da Jake Gyllenhaal.

E mentre una sequenza rivela la sorprendente identità di Nick Fury e Maria Hill – sostituiti da Talos e sua moglie durante gli eventi del cinecomic – l’altra anticipa invece un problema bello grosso nel futuro del povero Peter.

Nel finale vediamo infatti Spidey e MJ insieme vicino al Madison Square Garden, quando viene mandata in onda una breaking news del Daily Bugle. Il giornale mostra un filmato – manomesso da Mysterio – in cui Spider-Man viene fatto passare per un villain che vorrebbe prendere il posto di Tony Stark. A comparire, poco dopo, è nientemeno che J. Jonah Jameson, che definisce il povero Spidey non solo un pericolo pubblico, ma anche il vero responsabile della morte di Iron Man. Come se non bastasse, Mysterio rivela infine la vera identità dell’eroe, facendo il nome del liceale Peter Parker davanti al mondo intero.

È chiaro dunque, che in uno scenario simile, il primo problema che dovrà affrontare il personaggio di Tom Holland in un prossimo film, sarà proprio quello di ristabilire la sua immagine e difendersi dalle accuse mosse da Mysterio. E secondo un’ipotesi azzardata da MCU Cosmic, il giovane potrebbe verosimilmente essere processato per i crimini commessi. Ragion per cui avrà bisogno di un ottimo avvocato difensore in tribunale.

E chi meglio di Matt Murdock, alias Daredevil, per occuparsi del caso di un eroe accusato di essere un villain? Secondo l’ipotesi dunque, sarebbe proprio questo l’espediente che potrebbero utilizzare i Marvel Studios per introdurre il personaggio nell’UCM. Anche perché, di recente, proprio lo stesso Kevin Feige aveva rivelato di trovare particolarmente interessanti alcuni degli eroi presenti nelle serie Netflix.

Inoltre – fa notare il sito – le tempistiche che permetterebbero ai Marvel Studios di ottenere nuovamente i diritti di Daredevil dopo la cancellazione dello show, ovvero due anni, coinciderebbero proprio con l’uscita di Spider-Man 3, che dovrebbe arrivare nelle sale tra il 2021 e il 2022. Tutto avrebbe dunque particolarmente senso da questo punto di vista.

Ovviamente, nonostante sia un sito spesso molto affidabile a parlarne, si tratta più di una speculazione che di un vero e proprio rumor, dunque non ci sono prove di un ipotetico arrivo di Daredevil nell’UCM. Ma in ogni caso, fantasticare è il pane quotidiano per i fan dei cinecomic!