Dopo l’annuncio delle trattative per il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro e dell’arrivo nel cast del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, c’è un nuovo nome che potrebbe entrare nel gruppo di Spider-Man 3, già affollatissimo di star. È quello di Tom Hardy nei panni di Venom: a rivelare il rumor, per ora assolutamente non confermato, è il giornalista Daniel Richtman sul suo sito Patreon.

Secondo Richtman c’è un “interesse generale” da parte degli studi Sony e Marvel per la comparsa del Venom in Spider-Man 3. Non ci sarebbero stati ancora dei veri colloqui a riguardo, e il coinvolgimento di Tom Hardy sarebbe presumibilmente solo per un ruolo cameo. Ma nonostante si tratti per il momento solo di una voce, sebbene diffusa da Richtman che più volte si è dimostrato attendibile anticipando notizie e new entry del MCU, ci piace immaginare l’incontro tra Spider-Man di Tom Holland e il Venom di Hardy.

L’Uomo Ragno, insomma, potrebbe trovarsi faccia a faccia con il suo antagonista, portato al cinema per la prima volta proprio da Sony nel 2018. Per niente amato dalla critica, il primo film di Venom ha comunque incassato più di 850 milioni di dollari in tutto il mondo. Lì non compariva Tom Holland: Venom non ha mai fatto parte dell’MCU, a differenza di Spider-Man che ha partecipato a cinque film Marvel e ha già un accordo per comparire in altri due.

Intanto, è già in post-produzione il sequel di Venom: Let There Be Carnage, diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomi Harris. Il film dovrebbe uscire nel giugno del 2021, mentre Spider-Man 3 nel dicembre 2021.