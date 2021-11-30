Spider-Man, ecco la reazione di Tom Holland alla notizia di una nuova trilogia MCU [VIDEO]

Meno di un mese all’uscita del terzo e (si pensava) ultimo capitolo di Spider-Man nell’universo cinematografico Marvel. Ad accompagnare le attese dei fan, ieri è stata sganciata una discreta bomba: il viaggio di Tom Holland nell’MCU non sarebbe finito ma anzi, Marvel e Sony sarebbero al lavoro per una nuova trilogia.

L’annuncio è arrivato dalle parole della produttrice Amy Pascal, che a Fandango ha dichiarato: «Questo non è l’ultimo film che faremo con la Marvel e non è l’ultimo film di Spider-Man. Ci stiamo preparando per realizzare il prossimo con Tom Holland. Abbiamo pensato a questa [la precedente] come una trilogia di film, e ora passeremo ai prossimi tre. Questo [No Way Home] non è l’ultimo dei nostri film del MCU».

Tuttavia, nelle scorse ore sono iniziati a trapelare alcuni contro-rumor. Benché i rapporti tra Marvel e Sony siano più solidi che mai, secondo quanto sottolinea The Hollywood Reporter un insider del gruppo dietro ai film di Venom, Morbius etc avrebbe smentito la notizia. Non ci sarebbero infatti ancora piani ufficiali per una nuova trilogia di Spider-Man. Le parole della Pascal potrebbero ancora valere di più, ma possibile che si sia fatta trascinare dall’entusiasmo?

Ad ogni modo, la notizia è stata ormai diffusa in tutto il mondo ed è arrivata ovviamente anche alle orecchie di Tom Holland. Durante un’intervista a Quotidien per la promozione dell’imminente Spider-Man: No Way Home in uscita il 15 dicembre in Italia, all’attore è stato chiesto un commento e ha risposto così:

«Sentite, tutto quello che dirò è che stiamo parlando di molte cose davvero, davvero interessanti. Non so di preciso cosa siano o che cosa traspare che siano. Ma sembra che davanti a noi ci sia un futuro radioso e, come ho detto prima, Spider-Man vivrà per sempre dentro di me».

Le dichiarazioni dell’interprete sono già meno chiuse rispetto a quelle di alcune settimane fa, quando aveva fatto intendere che No Way Home sarebbe stato il suo ultimo film come Spider-Man. Marvel e Sony avevano inizialmente siglato un accordo per sei film e secondo alcuni rumor dopo questo ultimo capitolo l’arrampica-muri sarebbe passato nello Spider-Verse Sony con Venom, Morbius, Kraven e gli altri. Ora, invece, le cose potrebbero cambiare: resterà nell’MCU? Vedremo finalmente un unico universo dedicato all’eroe?

Quanto a Spider-Man: No Way Home, ricordiamo che il film è ancora una volta diretto da Jon Watts e vanta un cast composto da nomi come Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Angourie Rice, J. K. Simmons, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, Jon Favreau, J. B. Smoove, Benedict Wong, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

Foto: Marvel Studios