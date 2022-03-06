Spider-Man, ecco Tom Holland nell’irresistibile nuovo filmato del suo primo provino Marvel [VIDEO]

Un nuovo filmato di Tom Holland è spuntato dalla rete, e ci mostra un aspetto inedito (ma per lui durissimo) dell’avvicinamento al personaggio di Spider-Man. È infatti il video del suo primo provino per il franchise e quindi per il film Spider-Man: Homecoming, del 2017. All’epoca Tom Holland era solo un adolescente e non poteva ancora immaginare che l’ingresso nel mondo Marvel l’avrebbe reso una superstar, cambiando la sua vita per sempre.

GUARDA QUI IL VIDEO DEL PROVINO DI TOM HOLLAND

La clip mostra l’attore mentre allunga rapidamente le mani mostrando i polsi, esattamente come fa nei film nel suo tipico gesto di sparare le ragnatele. Per farlo abituare alla parte, qualcuno gli lancia un grosso stivale per simulare un oggetto che Spider-Man avrebbe dovuto recuperare con le ragnatele. Ma quello che intenerisce di più è che Tom, giovanissimo, sembra a volte impacciato proprio come è Peter Parker nella sua vita, un adolescente spesso imbarazzato che ancora non ha capito come gestire i suoi eccezionali poteri. La featurette mostra anche il dietro le quinte di diverse scene girate insieme a Zendaya sullo sfondo del Blu Screen.

Nel filmato, in un’intervista recente, Tom Holland spiega anche quanto sia stato duro per lui prepararsi per cercare di agguantare il ruolo di Spider-Man, nonostante venisse già dalla lunga esperienza del musical Billy Elliot. «È stato il periodo più stressante della mia vita», dichiara. «Quando ci penso mi sembra ancora pazzesco. Non sapevo se la mia vita stava per cambiare e desideravo moltissimo interpretare questo personaggio: sono cresciuto amando e ammirando Spider-Man».

In realtà, sempre nello stesso filmato la produttrice Amy Pascal rivela che non c’erano dubbi: «Non credo che sia mai stata alcuna domanda su chi sarebbe stato Spider-Man, fin dal primo secondo. Tom era divertente, autoironico, innocente», anche se «aveva un taglio di capelli terribile da qualche altro film che stava girando».

La scelta, ovviamente, si è rivelata vincente. «La passione e il livello di profondità che Tom porta a questo personaggio, l’impegno che ha nei suoi confronti, sono solo aumentati negli anni in cui abbiamo realizzato i film», aggiunge Amy Pascal. «E il suo entusiasmo, il suo senso di protezione nei confronti di Peter e la sua voglia di esplorare il personaggio sono stati incredibili».

Fonte: DailyMail.com

Foto: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney