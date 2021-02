ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DI SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Spider-Man: Far From Home ha appena fatto il suo debutto nelle sale italiane, svelandoci finalmente l’esito della gita in Europa di Peter Parker, della nuova missione affidatagli da Nick Fury e – soprattutto – la vera identità di Mysterio e le sue reali intenzioni.

Lo sospettavamo già da tempo, e alla fine il personaggio di Jake Gyllenhaal si è rivelato un vero e proprio illusionista come la sua controparte cartacea, nonché il vero villain di quest’avventura, che non solo si pone come sequel di Avengers: Endgame, ma chiude definitivamente – e in bellezza – anche la Fase 3 dell’UCM.

Ad ogni modo, alla fine del film vediamo Spidey e MJ passare del tempo insieme vicino al Madison Square Garden, quando viene mandata in onda una breaking news del Daily Bugle. Il giornale mostra un filmato – manomesso da Mysterio – in cui Spider-Man viene fatto passare non solo per un “pericolo pubblico”, ma anche per un villain intenzionato a prendere il posto di Iron Man. Come se non bastasse poi, Quentin Beck rivela la sua vera identità in diretta, facendo il nome del liceale Peter Parker di fronte al mondo intero.

Ebbene, sappiate che all’inizio era previsto che fosse lo stesso Spider-Man a mostrare volontariamente il suo volto, dovendo scegliere se uscire allo scoperto per sconfiggere Mysterio nella battaglia finale, o mantenere la sua identità segreta. Chiaramente, essendo un eroe, avrebbe scelto la prima opzione.

In seguito però, gli sceneggiatori hanno iniziato a pensare che sarebbe stato più interessante vedere il villain imbrogliare Peter – sempre durante lo scontro conclusivo – così da costringerlo a mostrarsi con l’inganno. Perché non è successo?

Stando a quanto rivelato da Chris McKenna ed Erik Sommers, un simile episodio inserito all’interno della battaglia avrebbe distratto il pubblico dall’importanza della vittoria finale; così hanno ritenuto più opportuno spostare la scena in un momento di calma: quando ormai l’eroe si sentiva al sicuro, nel suo quartiere, ed era felice per aver conquistato la ragazza che ama.

Il solito “mai ‘na gioia” insomma. Cosa ne pensate di questo finale alternativo?

Fonte: CB