Manca ancora un mesetto all’uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, ma chiaramente, i Marvel Studios e la Sony sono già pienamente immersi nel battage pubblicitario per promuovere il loro nuovo cinecomic. Così ad arrivare online, oggi, è un nuovo spot che ci mostra dalla sua diverse scene inedite tutte da godersi.

La più interessante tra queste è certamente quella in cui vediamo Spidey appeso sul jet guidato da Happy Hogan tuffarsi in aria e aprire una specie di paracadute a ragnatela: evidentemente, le armature del giovane supereroe si fanno sempre più sofisticate di film in film! In aggiunta, abbiamo poi Peter che sostiene di non voler deludere il suo mentore Tony Stark, mentre dal canto suo, Mysterio gli propone di andare a salvare il mondo.

Diretto da Jon Watts, ricordiamo che Far From Home arriverà nei cinema italiani il 10 luglio, vantando uno stellare cast composto da Tom Holland, Jake Gyellenhaal, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori.

Qui il nuovo eccitante spot: