Spider-Man, il fan poster di Emma Stone come Spider Gwen vi farà commuovere [FOTO]

In questi giorni l’argomento principale nel mondo dei cinecomic non può essere che Spider-Man: il nuovo No Way Home (QUI la recensione) ha superato Infinity War negli incassi al debutto e polarizzato la conversazione sulle varie versioni dell’Uomo Ragno. Non temete, nessuno spoiler del nuovo film di Tom Holland in questo articolo.

Si torna però a parlare di quello che a sorpresa si è rivelato, secondo uno studio, il film più amato dal pubblico, ovvero The Amazing Spider-Man 2. Per molti in realtà rappresenta il punto più basso della saga, quello che ha spinto Sony ad alzare bandiera bianca e affidare il personaggio all’MCU per una nuova ripartenza. I pareri positivi sono senz’altro rivolti alla coppia di protagonisti, Andrew Garfield e Emma Stone, specie per via della traumatica fine della loro storia. Quella Gwen, infatti, è morta proprio alla fine del secondo film senza che Peter sia riuscito a salvarla.

Proprio per questo il fan poster di un 3D Generalist e Designer di Instagram è particolarmente commovente: partendo da un’immagine promozionale di TASM2, ha realizzato una versione molto romantica di Spider-Man e Gwen Stacy, in cui quest’ultima veste i panni di Spider Gwen. Si tratta di una versione alternativa del personaggio apparsa per la prima volta nel 2015 e che riguarda la Gwen di Terra-65, universo in cui è lei la spara ragnatele.

Al cinema è già apparsa una sua versione in Spider-Man: Un Nuovo Universo e tornerà anche nel sequel di cui è stato da poco mostrato un trailer. In entrambi i casi, è stata doppiata da Hailee Steinfeld. Qualcosa ci dice però che i fan ora vorranno vederne una versione live action con protagonista proprio Emma Stone.

QUI IL FAN POSTER DI SPIDER GWEN

In questi giorni, tra l’altro, il nome di Garfield è tornato prepotentemente nei radar dei fan dei cinecomic Marvel: dopo che Kevin Feige ha rivelato come sono andate le cose con Sony circa la cancellazione di The Amazing Spider-Man 3, i fan stanno chiedendo a gran voce di ripristinare quella storyline e dare a Garfield una nuova possibilità, tanto che l’hashtag “MakeTASM3” è entrato in tendenza.

Cosa ne pensate? La coppia si merita di essere protagonista di un nuovo film sull’Uomo Ragno? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: MovieStills