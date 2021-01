L’universo di Spider-Man continua a espandersi. Giusto ieri vi abbiamo svelato che la Sony sta attualmente sviluppando un film interamente dedicato a Madame Web, e in attesa del Morbius di Jared Leto e di Venom 2, a riportare un nuovo intrigante rumor sullo Spider-Verse è We Got This Covered.

Stando al sito, infatti, la major starebbe attualmente pianificando di realizzare anche uno standalone sul Mysterio di Jake Gyllenhaal, personaggio che abbiamo conosciuto in Spider-Man: Far From Home. La cosa non è chiaramente molto sorprendente: Gyllenhaal, lo sappiamo, è uno degli attori più amati del panorama hollywoodiano, e Mysterio è di certo uno dei villain più celebri dell’universo di Spidey. Insomma, sarebbe assolutamente comprensibile se la Sony volesse veramente spremere al massimo il personaggio e la presenza di Gyllenhaal, anche perché non scordiamoci che Far From Home è stato un vero successone che ha incassato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando sia i precedenti film con Andrew Garfield che quelli con Tobey Maguire.

Il rumor, sottolineiamo, non è stato confermato ufficialmente né dalla Sony né da Gyllenhaal, quindi è d’obbligo procedere con cautela finché non ci saranno ulteriori updates. Nel dubbio, ricordiamo che da canto suo, Jake ha già diversi nuovi progetti in cantiere, come l’action sci-fi The Division, in cui lo troveremo al fianco di Jessica Chastain, e il thriller Rio, che invece vedrà nel cast anche Michelle Williams e Benedict Cumberbatch.

Fonte: WGTC