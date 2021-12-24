Spider-Man: No Way Home ha appena infranto un altro record. Ed è colossale

Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic Marvel campione d’incassi, può davvero festeggiare un sereno e soddisfatto Natale, visto che il film diretto da Jon Watts e con protagonista Tom Holland ha ora il punteggio in assoluto più alto della storia di Rotten Tomatoes, il celebre aggregatore di recensioni.

Il famoso sito ha condiviso infatti il dato sul proprio account ufficiale di Twitter, informando i propri follower del clamoroso e colossale risultato messo a segno dal lungometraggio del Marvel Cinematic Universe. Per rientrare nella classifica occorre strappare 20mila recensioni del pubblico e, pur essendo andato perfino oltre questo numero, la media del gradimento di Spider-Man: No Way Home è rimasta del 99%, a riprova di un vero e proprio plebiscito.

ECCO IL TWEET D’ANNUNCIO DEL RECORD.

Spider-Man: No Way Home è però un anche un successo di critica, visto che sul medesimo sito si è aggiudicato un apprezzamento del 94% e il bollino Certified Fresh. In passato i tre film di Sam Raimi con Tobey Maguire avevano ottenuto il 67%, l’82% e il 51%, quelli di Marc Webb con Andrew Garfield il 77% e il 64% e quelli di Jon Watts con Tom Holland rispettivamente l’87%, il 95% e appunto il 99%.