Tra news, anteprime e aggiornamenti sull’Universo Marvel o DC, è bene ricordare di tanto in tanto che gli eroi riescono ad essere protagonisti delle nostre vite anche fuori dal grande schermo: dalla statua realizzata in onore di Iron Man, ai bat-segnali proiettati in giro per il mondo in occasione del Batman Day. Oppure, se proprio vogliamo avere una brutta giornata, nei biglietti d’auguri di Spider-Man pensati per i sadici nipoti che vogliono fare un bel regalo ai loro amatissimi “zii Ben”.

Esatto, avete capito bene. Grazie a CB scopriamo che nelle ultime ore sta diventando virale su Twitter un tragicomico scatto realizzato da un utente all’interno di un negozio che vende i classici bigliettini di auguri pre-stampati. L’immagine ne raffigura uno a tema Spider-Man collocato nella sezione “dai nipoti ai propri zii”, in cui viene citata in maniera ironica la tragedia dello zio Ben: personaggio centrale dei fumetti che influenza notevolmente il percorso da eroe intrapreso da Peter. Per il giovane si tratta infatti di una figura paterna importantissima, la cui drammatica morte – avvenuta per mano di un rapinatore che lo stesso Spidey non aveva fermato in precedenza – spinge il ragazzo alla lotta contro il crimine.

Nonostante non sia tra i personaggi dell’UCM, data l’importanza che ha nei fumetti, il suo ricordo è forse uno tra i più dolorosi per i fan dell’eroe; era inevitabile quindi che un simile bigliettino d’auguri facesse il giro del web. E chissà, magari tra un po’ verrà realizzata una seconda versione relativa a Tony Stark! Nel frattempo, date un po’ un’occhiata a questo…

ECCO L’IMMAGINE VIRALE.