Attenzione, SPOILER su Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’ascesa di Skywalker vanta dalla sua numerosi camei d’eccezione, ma uno in particolare parrebbe essere sfuggito a diversi fan: quello di Jodie Comer, vincitrice dell’Emmy e del BAFTA come Miglior Attrice per la lanciatissima serie Killing Eve, in cui affianca Sandra Oh.

Ebbene, sappiate che nel film, la nostra ha interpretato niente di meno che la madre di Rey, quindi la nuora del perfido Imperatore Palpatine. Il personaggio si vede solo per pochi secondi e di sfuggita in alcuni flashback, ed è probabilmente per questo che molti spettatori non sono riusciti a capire che si trattava di lei: insomma, magari guardatela meglio quando il blockbuster arriverà in home video!

Diretto da J.J. Abrams, al momento L’Ascesa di Skywalker ha ormai incassato oltre 945 milioni di dollari worldwide. Dubitiamo che riuscirà a raggiungere il favoloso bottino de Il risveglio della forza (che superò i 2 miliardi nel mondo), ma chissà invece quello de Gli ultimi Jedi (1,3 miliardi di dollari)?

Nel cast dell’avventura, ricordiamo, figurano Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Joonas Suotamo, Anthony Daniels, Carrie Fisher, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Jimmy Vee, Mark Hamill, Kelly Marie Tran, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Domhnall Gleeson. Ecco la nostra recensione.

Fonte: CB