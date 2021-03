Come ben sapete nel mondo sono tanti i movimenti di protesta al grido di Black Lives Matter (letteralmente “le vite nere contano”) che si sono alzati in risposta all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, morto a Minneapolis il 25 maggio soffocato da un agente di polizia, che per 8 minuti e 26 secondi lo ha immobilizzato a terra premendogli il ginocchio sul collo.

Uno di questi si è tenuto a Londra e vi ha preso parte l’attore di Star Wars John Boyega (Finn), che ha tenuto un emozionante discorso, ripreso dalle telecamere e condiviso online, in cui ringraziava i migliaia di manifestanti che si erano riversati in strada per testimoniare la loro vicinanza alle persone di colore in tutto il mondo, costrette a vivere in una società intrinsecamente razzista.

L’attore, che ha parlato con un megafono ad Hyde Park, ha tranquillamente ammesso di volersi esporre pubblicamente e di voler esprimere la propria opinione anche se questo potrebbe avere ripercussioni sul suo futuro professionale, soprattutto in risposta agli attacchi che ha ricevuto sui social per essere a favore del movimento Black Lives Matter.

«Grazie per essere usciti oggi, grazie per essere qui a dimostrare il vostro sostegno», ha detto Boyega, mentre la folla urlava dietro di lui “giustizia subito”. «Oggi è un giorno importante. Stiamo combattendo per i nostri diritti, stiamo combattendo per la nostra capacità di vivere in libertà, stiamo combattendo per la nostra capacità di raggiungere… oggi voi ragazzi ne siete una rappresentazione visibile. Le vite delle persone di colore sono sempre state importanti. Siamo sempre stati importanti. Abbiamo sempre significato qualcosa. Siamo sempre riusciti a raggiungere i nostri obiettivi nonostante tutto. E ora è arrivato il momento. Non aspetterò».

E ha continuato visibilmente commosso «Ho bisogno che capiate quanto sia doloroso ricordarsi ogni giorno che la propria razza non significa nulla. Non è più così: siamo una rappresentazione fisica del nostro sostegno a George Floyd. Fratelli e sorelle in America, ascoltate, vi adoriamo. Non siete soli. Ci avete dato così tante opportunità, avete fatto così tanto per il mondo, per la cultura, ecco perché siamo qui».

