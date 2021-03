La conferma è giunta l’altro giorno: dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il prossimo capitolo del franchise ad arrivare nelle sale sarà curata da David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner de Il Trono di Spade. Una notizia simile sarebbe stata presa molto positivamente fino a qualche settimana fa, ma non in questo momento: i due autori, infatti, sono attualmente al centro del mirino per via delle numerose lamentele nei confronti dell’ottava e conclusiva stagione della serie fantasy targata HBO! Gli ultimi episodi dello show sono stati duramente criticati, e per l’occasione, è stata addirittura lanciata una petizione che chiede all’emittente di rifare tutta la stagione 8 con dei nuovi sceneggiatori!

Come potete immaginare, chi non ha apprezzato il lavoro del duo sull’ottava stagione del Trono non è proprio entusiasta del loro coinvolgimento nei prossimi film di Guerre Stellari, e a scatenarsi online, di conseguenza, è una sorta di paranoia collettiva. «Benioff e Weiss hanno già rovinato Il Trono di Spade, ora rovineranno Star Wars? Chi ha pensato che questa fosse una buona idea?», ha scritto una fan su Twitter, seguito da altri commenti per nulla positivi. «Per favore non prendete Benioff e Weiss per Star Wars. Non sono dei buoni sceneggiatori, basti vedere cos’hanno combinato con Il Trono di Spade», ha supplicato @DerelictAdvent; qui, invece, le parole di @stephensajdak: «La mia speranza è che l’episodio de Il Trono di Spade si riveli così brutto da cacciare fuori Benioff e Weiss da Star Wars».

Al momento, ricordiamo che la petizione sul Trono è già stata firmata da oltre 430mila utenti in giro per il mondo: insomma, non sono proprio pochi quelli insoddisfatti, non pensate anche voi? Chissà se questo convincerà infine la Lucasfilm a togliere Benioff e Weiss dalla guida del prossimo film di Star Wars? Il blockbuster in questione non uscirà nelle sale prima di dicembre del 2022, quindi attendiamo eventuali updates!

