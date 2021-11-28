Suicide Squad: Margot Robbie svela il terribile danno causato a un compagno di set

Avevamo già saputo in passato che Margot Robbie aveva scoperto la sua vocazione come tatuatrice durante la lavorazione di Suicide Squad (qui alcune foto che la ritraggono all’opera). Solo due anni fa, invece, siamo venuti a conoscenza del fatto che l’attrice fece anche un gran danno nel tatuare uno dei suoi amici sul set, Simon, assistente di Jai Courtney.

Nel corso di un’ospitata al The Late Show With Stephen Colbert, l’interprete ha ammesso di aver già fatto ben 26 tatuaggi, sbagliando però quell’unica volta lì: «Ho scritto male una parola. Mentre stavamo girando Suicide Squad, ci siamo tutti tatuati la scritta SKWAD (termine gergale che oltre a richiamare Squad, significa anche “famiglia”. ndr). Tutti la scrivevano S-K-W-A-D, ma io sono andata direttamente dalla S alla W».

Insomma, povero Simon! Immaginate la situazione: tutte le persone della crew hanno inciso sulla pelle il tatuaggio SKWAD, mentre lui è l’unico che ce l’ha storpiato in SWAD! A meno che non intenda ricorrere alla chirurgia laser, però, di certo si è guadagnato una bella storia da raccontare ai propri nipotini!

Qui l’intervista in cui Margot Robbie confessava l’accaduto.

