Anche per questo Super Bowl 2020 i Marvel Studios ci sono!

E in attesa di scoprire se ci offriranno qualche anteprima di una delle loro serie Disney+, dal versante cinematografico i riflettori sono tutti puntati su Scarlett Johansson e il suo standalone Black Widow, che ci regala un nuovo spot ricco di azione e combattimenti, ma anche di momenti più intimi, con protagonisti Natasha e la sua ritrovata famiglia.

Nel film diretto da Cate Shortland vedremo infatti la Vedova Nera affrontare il suo oscuro passato, facendo ritorno nei luoghi in cui è cresciuta e in cui è stata trasformata in una delle spie più letali al mondo. Qui ritroverà alcuni vecchi amici, come i colleghi Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov alias Red Guardian. Insieme dovranno affrontare una nuova, pericolosa minaccia: il villain Taskmaster, che possiede l’abilità di replicare perfettamente qualsiasi stile di combattimento.

Nel cast troviamo nomi come Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Ray Winstone e O-T Fagbenie. Black Widow arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2020, nell’attesa, godetevi lo spot del Super Bowl in calce alla notizia.