Prima di tornare a dire la sua nell’economia dell’Universo Cinematografico Marvel, Taika Waititi scriverà e dirigerà un misterioso progetto ancora senza titolo.

I diritti del film saranno della Fox Searchlight. I dettagli della trama sono attualmente sconosciuti, mentre è confermato che Waititi dovrebbe girarlo prima di passare dietro la macchina da presa per Thor: Love and Thunder, nuovo capitolo dell’epopea cinematografica del Dio del Tuono con Natalie Portman nei panni di Mighty Thor.

Il film, ultimo titolo previsto della fase 4 del MCU in uscita il 5 novembre 2021, ha già costretto Waititi a rimandare il suo adattamento di Akira da in cantiere con la Warner Bros., perché le dimensioni della trasposizione dell’anime non gli avrebbero lasciato spazio per concentrarsi a dovere sul film Marvel. Il suo nuovo film misterioso, che molto probabilmente avrà dimensioni più contenute, vanta tra i produttori Garret Basch per Fox Searchlight e Jonathan Cavendish e Andy Serkis per Imaginarium.

Le riprese partiranno in autunno, senza dimenticare che la Fox e Waititi hanno già collaborato per Jojo Rabbit, ultima fatica satirica del cineasta neozelandese da lui stesso interpretata nei panni di Adolf Hitler (nel cast anche Scarlett Johansson e Sam Rockwell).

Ovviamente vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.

UPDATE: Deadline ha subito aggiornato sui dettagli del progetto. S’intitolerà Next Goal Wins e sarà ispirato all’omonimo documentario britannico sul calcio diretto nel 2014 da Mike Brett e Steve Jamison. Il doc raccontava di un allenatore olandese di nome Thomas Rongen seguendolo nel tentativo disperato di fare della squadre delle Samoa americana, da perdenti senza speranza, una compagine in grado di vincere sul campo.

Il documentario originale era stato selezionato per il Tribeca Film Festival e vinse il premio come miglior documentario ai British Indipendent Film Awards. Waititi lo adatterà in compagnia con la collaborazione di Iain Morris.

Foto: Getty

Fonte: Variety, Deadline

Leggi anche: Taika Waititi rovinerà Thor: Love and Thunder? La risposta del regista è leggendaria

Leggi anche: Jojo Rabbit: il trailer della nuova commedia di Taika Waititi con Scarlett Johansson