«Avevo 12 anni quando l’Italia trionfò nel Mundial spagnolo. Quell’età in cui, per un bambino, il calcio è la cosa più importante del mondo. Ero tutti i giorni in trepidante attesa

delle partite e sapevo a memoria tutte le formazioni. Vedevamo le gare insieme ai compagni di scuola ed eravamo attrezzati con bandiere, sciarpette e palloni, pronti a scendere in cortile a rigiocare le partite tra di noi. Ricordo ancora tutto nitidamente: la sfida contro il Camerun vissuta come un’onta da parte di tutta la stampa italiana perché pareggiare contro gli africani era inammissibile a quel tempo… Lo sceicco del Kuwait che ritirò la squadra dal campo perché stava rosicando della batosta che la sua squadra stava subendo contro la Francia di Platini… La staffilata di Cabrini contro l’Argentina che ridimensionò lo spauracchio di quel Maradona presentato come il nuovo Pelè… L’inaspettata tripletta di Pablito contro il Brasile in quel 3-2 epico che abbiamo immortalato anche nel nostro film… L’indimenticabile urlo di Marco Tardelli nella finalissima contro la Germania, la sua corsa in mezzo al campo, Pertini in tribuna che esultava davanti a Re Juan Carlos e Nando Martellini che recitava per tre volte come un rosario la frase “Campioni del Mondo”… Ero un ragazzino, c’era ancora la casa di famiglia, mia madre che ci preparava la merenda, un Paese che galoppava nel benessere. C’era un’Italia che salutava con nostalgia gli anni ’70 e stava per entrare nel delirio chiassoso degli ’80. Per strada i tifosi che festeggiavano si dividevano tra nostalgici con i capelli lunghi e i pantaloni a zampa di elefante e i pionieri del nuovo look con i pantaloni a tubo ed un taglio fatto dal barbiere. Era un’Italia pop ma con tanti segreti nascosti, come quella che raccontiamo nel nostro film».

