Di cosa parla realmente Tenet di Christopher Nolan? È estremamente difficile da dire. Un nuovo spot televisivo che ha aggiunto alcune scene a quello già rilasciato mesi fa ha solo aggiunto altre domande. Anche perché fondamentalmente nello spot la parola “Tenet” si ripete tre volte.

Robert Pattinson ha detto che il film non include alcun viaggio nel tempo, ma questo nuovo footage vede John David Washington… “non sparare” un proiettile.

“Non stai sparando il proiettile“, gli viene detto, “Lo stai prendendo“.

Quindi sì, questo è sicuramente un film di Christopher Nolan.

La domanda più grande, tuttavia, resta quando diamine saremo effettivamente in grado di vederlo. Per ora, Tenet è ancora in programma per il 17 luglio, quando i cinema riapriranno in tutto il Paese. Il nuovo film di Nolan, infatti, è l’unico film di livello rimasto fisso al suo slot originale, anche se diversi esperti suggeriscono che la riapertura dei cinema a luglio è prematura.

Anche se la sicurezza all’interno dei cinema fosse garantita, resta da capire in quanti si arrischieranno ad andare nei cinema, dopo il termine del lockdown. E stiamo parlando non solo del nostro paese, ma anche dell’America e del resto del mondo. Se un film come Tenet, costato un certo budget non riesce a rientrare dei costi, quanto conviene a una major farlo uscire al cinema? Quasi sicuramente, comunque, il trailer di domani dovrebbe farci sapere la data esatta del film

Guarda il nuovo spot televisivo di Tenet qui sotto e guarda il nuovo trailer quando uscirà più tardi. Nel film recitano anche Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branagh e Fiona Dourif.