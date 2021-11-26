The Batman, e se non fosse l’Enigmista il vero villain? L’indizio nell’ultima sinossi

Finora la Warner Bros. ha mantenuto il più assoluto riserbo circa la trama di The Batman, il nuovo lungometraggio dedicato a uno degli eroi dell’Universo DC più amati di sempre. Il trailer sembra infatti dire tutto e niente sui personaggi protagonisti di questa nuova avventura del Cavaliere Oscuro. Ci sono stati infatti presentati Robert Pattinson, che promette un Bruce Wayne particolarmente tormentato, e tutta la galassia che ruota attorno a lui. In questo contesto gli unici reali indizi sulla trama sembrano puntare tutti sull’Enigmista, qui interpretato da Paul Dano. Nelle ultime ore gli Studios hanno però diffuso una nuova sinossi che sembra andare in una diversa direzione:

«Due anni a sorvegliare le strade nei panni di Batman, incutendo paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità di Gotham City. Con soli pochi alleati fidati – Alfred e Gordon – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i concittadini. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo ad indagare arrivando agli inferi; qui incontrerà personaggi come Selina Kyle/Catwoman, Oswald Cobblepot/Il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton/L’Enigmista. Mentre le prove iniziano a puntare verso casa e i piani del nemico si fanno chiari, Batman dovrà stringere nuovi accordi, smascherare il colpevole e portare giustizia dopo l’abuso di potere e la corruzione che hanno afflitto Gotham.»

Una sinossi ugualmente criptica, ma che al tempo stesso aggiunge dei dettagli che potrebbero ribaltare le carte in tavola. Non viene infatti mai specificato che dietro il terrore seminato a Gotham City ci sia davvero l’Enigmista, posto invece sullo stesso piano di personaggi come Catwoman, il Pinguino e Carmine Falcone. E se non fosse Edward Nashton il vero serial killer, ma uno dei sopracitati che Batman dovrà infine “smascherare”? O peggio ancora, se ci fosse un altro terrificante villain che agisce nell’ombra, come ad esempio il tanto discusso Joker? Si tratta per il momento di sole congetture, ma basandoci su questa nuova sinossi ha senso supporre che possano esserci dei grossi colpi di scena.

Il film, che arriverà in sala il 3 marzo 2022, avrà ricco cast che passa per i già citati Robert Pattinson e Paul Dano a Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle aka Catwoman. Nel cast sono presenti inoltre Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright e John Turturro – rispettivamente nei panni di Alfred, il Pinguino, James Gordon e Carmine Falcone.

Fonte: Collider

Foto: Warner Bros.

Leggi anche: The Batman, un nuovo dietro le quinte mostra da vicino un attesissimo personaggio [VIDEO]