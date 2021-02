Due sono stati i grossi aggiornamenti di questa notte sul casting di The Batman: il primo, è che Jonah Hill, inizialmente in trattative per il ruolo di un villain, è ufficialmente fuori dai giochi. Il secondo risulta invece decisamente più interessante, in quanto – stando a Deadline – la Warner Bros. avrebbe appena offerto il ruolo del Pinguino ad un amatissimo attore.

Si tratta di Seth Rogen, che proprio di recente è approdato in sala con il suo ultimo film, la folle commedia romantica Non succede, ma se succede, dove viene affiancato dalla co-protagonista Charlize Theron. L’attore, in verità, non sarebbe del tutto nuovo al mondo dei supereroi, avendo già recitato nel 2011 nel film The Green Hornet e avendo recentemente prodotto anche la serie tv The Boys insieme ad Eric Kripke ed Evan Goldberg.

Se confermato per il ruolo, Rogen andrebbe ad affiancarsi ad un cast che comprende – oltre al protagonista Robert Pattinson – anche nomi come Zoe Kravitz, recentemente scelta per il ruolo di Catwoman – e Jeffrey Wright, che presta invece il volto al commissario James Gordon.

Diretto da Matt Reeves, il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2021.