Da quando Robert Pattinson è stato scelto da Matt Reeves come protagonista del suo The Batman, non abbiamo fatto altro che cercare di capire se il suo aspetto potrebbe coincidere con quello di una versione giovanile di Bruce Wayne. Ma abbiamo dimenticato una cosa: per un personaggio come l’eroe di Gotham, anche il tono e l’impostazione della voce sono importanti.

E a tal proposito, sembra che l’attore abbia già le idee piuttosto chiare, visto che nelle ultime ore ha rivelato – durante un’intervista con Access Hollywood – di aver avuto una fonte d’ispirazione ben precisa per il timbro vocale che sentiremo nel cinecomic. E non dobbiamo allontanarci molto da Pattinson per farci un’idea di come parlerà il nuovo Bruce Wayne, anzi, basterebbe solo vedere il suo ultimo film The Lighthouse, perché ad averlo ispirato è stato nientemeno che Willem Dafoe, il suo co-protagonista nell’horror di Robert Eggers. Spiega infatti l’attore:

«La voce di Willem in questo film è stata parecchio d’ispirazione per me, ad essere onesti. È molto simile a quella che farò nel film… Penso che Batman abbia una sorta di voce da pirata.»

Come annunciato in precedenza da una prima sinossi trapelata online:

The Batman sarà una detective story. Quando delle persone iniziano a morire in modi misteriosi, l’eroe dovrà addentrarsi nell’oscuro mondo di Gotham City per cercare indizi e risolvere l’enigma connesso alla storia della città e dei suoi criminali. Nel film, tutti i suoi antagonisti sono liberi ed attivi, e ne vedremo molti perché saranno tutti dei potenziali sospettati.

Oltre a Pattinson – lo ricordiamo – gli altri protagonisti finora annunciati sono Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello di Enigmista e Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon.

