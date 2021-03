Un paio di giorni fa, abbiamo avuto conferma che Ben Affleck non sarà il protagonista di The Batman, nuovo attesissimo cinecomic dedicato all’Uomo Pipistrello, e chiaramente, sono subito partite le speculazioni su chi possa sostituirlo (qui i potenziali interpreti in pole position). Una cosa, comunque, è sicura: non si tratterà di un volto sconosciuto, almeno stando alle parole del giornalista di Variety Justin Kroll.

Ha twittato quest’ultimo: «The Batman: pare che questo si muoverà più velocemente di quanto la gente si aspetti rispetto la sua data d’uscita. Ho sentito che lo studio vuole un viso familiare e che Reeves ha un’età molto precisa in mente. Ho fatto il nome di 2 attori con 7 anni di differenza l’uno dall’altro e mi hanno detto, “troppo govane, troppo vecchio”».

Insomma, che ne pensate in proposito? The Batman, ricordiamo, uscirà nelle sale il 25 giugno 2021. Aveva anticipato Reeves sulla storia del nuovo film: «Sarà un racconto noir, e spero che sarà eccitante ma anche emotivo. Sarà un Batman più versione detective rispetto ciò che abbiamo visto negli altri film. Nei fumetti c’è tanto di questo aspetto. Lui dovrebbe essere il detective più grande del mondo, e questo non è necessariamente ciò su cui i film si sono focalizzati. Vorrei che questo parlasse di lui che rintraccia i criminali cercando di risolvere i crimini, permetterà al personaggio di avere un arco narrativo nel corso del quale lui possa trasformarsi».

