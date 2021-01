Il rumor è arrivato ieri: secondo un giornalista di Variety, il Pinguino sarebbe il villain principale che la DC vorrebbe in The Batman di Matt Reeves.

La domanda, chiaramente, è arrivata di conseguenza: chissà chi potrebbe vestire i panni dell’iconico personaggio già interpretato precedentemente da Danny DeVito? Alcuni mesi fa Josh Gad pareva l’autentico favorito per la parte, ma a quanto pare, oggi i fan hanno un altro nome in mente: niente di meno che quello di Nick Frost, compare di Simon Pegg visto in film come L’alba dei morti dementi, La fine del mondo e Hot Fuzz!

Diversi fan hanno espresso la loro volontà che sia proprio lui a dare volto al Pinguino, e dal canto suo, l’attore parrebbe assolutamente disponibile ad accettare, in caso. Ha infatti scritto sulla propria pagina Twitter: «Cool! Io ci sto! Grazie a tutti».

Insomma, voi che ne dite? Pensate che possa rendere giustizia al personaggio, o invece preferireste Josh Gad?

Fonte: MW