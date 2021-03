Che le riprese di The Batman si erano fermate per via di una persona della produzione risultata positiva al test per il Covid ve lo abbiamo riportato solo poche ore fa. Ora però Variety ha scoperto quello che il comunicato ufficiale di Warner ha cercato di celare dietro un generico “membro della crew”, ovvero che ad essere positivo al Coronavirus è addirittura Robert Pattinson in persona.

Così, dopo l’annuncio di The Rock appena uscito dalla quarantena, un altro attore di Hollywood è stato colpito da questa terribile malattia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Come specificato nel comunicato, Pattinson è ora in quarantena e le riprese di The Batman, che si stavano svolgendo nel Regno Unito, sono sospese a data da destinarsi. Per questo il film, che ha pronto soltanto il 25% del girato e necessita di altri tre mesi sul set per essere completato, è stato posizionato nel calendario delle uscite all’1 ottobre 2021. Sperando di non dover far slittare il film ulteriormente.

Quel che conta però ora è che Robert Pattinson guarisca in fretta e che possa tornare presto sul set. Nel frattempo potete godervi la sua ultima straordinaria performance in Tenet di Christopher Nolan, in questi giorni nei cinema.