In barba a San Valentino, per i cinefili amanti dei fumetti il 14 febbraio è diventato ufficialmente il giorno delle Bat-Rivelazioni!

Se in nottata il regista Matt Reeves ci ha infatti regalato un primo sguardo al nuovo costume di Robert Pattinson, qualche ora dopo l’attore Jeffrey Wright ha deciso di seguire il suo esempio, pubblicando su Twitter un altro interessante scatto dal set del cinecomic DC.

Certo, non si tratta di un’anteprima altrettanto corposa, ma ad ogni modo l’interprete del commissario Jim Gordon ci ha offerto un piccolissimo assaggio del nuovo Bat-Segnale puntato sui cieli di Gotham City. Purtroppo, l’immagine in bianco e nero non immortala il simbolo dell’eroe, ma ci mostra semplicemente il faro che lo proietta in attesa dell’intervento di Bruce Wayne. E a questo punto, ci manca solo di poter dare un primo sguardo anche alla nuova Bat-Mobile!

The Batman, ricordiamo, arriverà nelle sale il 21 giugno 2021, vantando un cast che comprende anche Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard e Jayme Lawson.

ECCO L’IMMAGINE DAL SET.