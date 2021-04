Non sappiamo ancora se infine sarà davvero Ben Affleck a interpretare Batman nell’annunciato standalone della DC (alcuni parlano di Jake Gyllenhaal come potenziale sostituto), ma di certo, la major continua a conservare un ottimo punto dalla sua, ovvero un lanciatissimo regista come Matt Reeves, l’autore dietro The War – Il pianeta delle scimmie, Apes Revolution e Cloverfield.

Insomma, probabilmente a Hollywood sono in molti a venerarlo con assoluto rispetto, e tra questi, sappiate che figura anche il protagonista della saga del Pianeta delle scimmie, Andy Serkis, che si è dichiarato assolutamente disponibile a recitare in The Batman.

Qui le parole dell’attore: «Oh, sicuro! Voglio dire, andrei fino in capo all’universo con Matt. È il regista più brillante. Lavorerei nuovamente con lui, su qualsiasi cosa. Voglio dire, lo adoro assolutamente e siamo molto amici, amici molto stretti, e di sicuro penso che sia un regista straordinario».

Chissà, magari il cineasta riuscirà davvero a trovargli un ruolo, voi che dite? In fondo, Serkis non è certamente estraneo al mondo dei cinecomic, dato che ha già interpretato i panni del villain Ulysses Klaw in Black Panther e Avengers: Age of Ultron della Marvel!

Fonte: JoBlo