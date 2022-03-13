The Batman: un Bruce Wayne col volto di Robert Pattinson era già apparso trent’anni fa [FOTO]

Robert Pattinson sembra aver convinto decisamente il pubblico e la critica nei panni di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves, il nuovo cinecomic DC che sta proseguendo la sua marcia al box office nei cinema di tutto il mondo.

L’attore, dopo tante performance di rilievo offerte negli anni, col film in cui interpreta l’Uomo Pipistrello è arrivato a un nuovo apice della sua carriera, sganciandosi forse definitivamente dalla semplice immagine di bello e dannato offerta nei panni di Edward Cullen nel franchise di Twilight e dimostrando una volta di più di poter essere un attore di primissimo piano, nient’affatto riducibile allo stereotipo del bel tenebroso dai tratti vampireschi.

Pattinson ha interpretato in The Batman una versione particolarmente giovane ed emo del Cavaliere Oscuro, contrassegnata da forti tratti di cupezza, disagio per il proprio passato e malinconia: un Bruce Wayne quasi inedito, insomma, rispetto ai film su Batman visti fin qui sul grande schermo, eppure, come qualcuno aveva fatto notare, incredibilmente già nel 1992 il Cavaliere Oscuro veniva raffigurato con l’aspetto (e in particolare il viso) di Pattinson.

Avete capito bene: quando Pattinson aveva solo 6 anni, l’illustratore Scott Hampton aveva disegnato il protagonista del fumetto Batman: Night Cries immaginandolo con un volto molto simile a quello che l’eroe avrebbe poi avuto nel film uscito nelle sale italiane lo scorso 3 marzo 2022.

A notarlo era stato un utente di Instagram, che aveva poi pubblicato sulla sua pagina – rendendolo immediatamente virale – un montaggio in cui la figura di Pattinson veniva affiancata ad una tavola del fumetto. E la somiglianza era davvero sbalorditiva, oltre che leggermente inquietante.

La sinossi ufficiale di The Batman recita: Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

