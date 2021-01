null

The Crown sta per tornare: la quarta stagione sarà disponibile dal 15 novembre su Netflix. E sul suo profilo Twitter la piattaforma ha rivelato in anteprima come saranno due dei personaggi storici più attesi ritratti nei nuovi episodi: la principessa Diana e Margaret Thatcher.

Lady Diana sarà interpretata da Emma Corrin, attrice britannica ventiquattrenne al debutto da protagonista sullo schermo e subito proiettata nei panni di un’icona indelebile nell’immaginario del mondo intero. La principessa, nel 2013, era già stata interpretata da Naomi Watts nel film Lady D (Diana) e sarà presto incarnata anche da Kristen Stewart nel film Spencer. Nei panni di Margaret Thatcher, già interpretata da Meryl Streep in The Iron Lady del 2011, invece, gli autori di The Crown hanno chiamato un’attrice di esperienza come Gillian Anderson, che ha subito rilanciato con entusiasmo il tweet di Netflix.

Nelle prime immagini diffuse, la Lady Diana di Emma Corrin appare ritratta in una strada: col leggendario caschetto biondo e la riproduzione fedele degli abiti della Principessa, la trasformazione è sorprendente. Stessa cosa si può dire di Gillian Anderson, quasi irriconoscibile nel tailleur blu di Margaret Thatcher immortalata nella ricostruzione di una scena che la tv britannica rese storica, quella del primo saluto sul portone di Downing Street 10 quando divenne la prima donna Primo Ministro del Regno Unito nel 1979.

Nelle prime immagini della quarta stagione ritroviamo anche la regina Elisabetta di Olivia Colman, il principe Filippo di Tobias Menzies e il principe Carlo di Josh O’Connor.

Guardate tutte le foto in anteprima nella gallery qui sotto!

Del resto, Corrin ha dichiarato a The Hollywood Reporter che i produttori le avevano inviato biografie e filmati di Diana per studiarla al meglio nel carattere, nei gesti e nella postura. Prima di immergersi nel mondo di The Crown, però, non si riteneva somigliante alla Principessa: semmai, Emma assomiglia di più a una giovane Jodie Foster.

La quinta stagione di The Crown sarà girata il prossimo anno e non andrà in onda fino al 2022. Il cast del dramma della famiglia reale britannica cambierà di nuovo tra la quarta e la quinta stagione: Imelda Staunton prenderà il ruolo della regina Elisabetta, Lesley Manville interpreterà la principessa Margaret, Jonathan Pryce assumerà il ruolo del principe Filippo, Elizabeth Debicki sarà la nuova principessa Diana.