The Matrix, una sensata teoria svela gli aspetti più terrificanti della saga con Keanu Reeves

The Matrix, la saga creata dalle oggi sorelle Wachowski, da 20 anni affascina il suo pubblico. La storia di Neo, Trinity e di un mondo dominato dalle macchine è stata spesso oggetto delle teorie più disparate, alcune delle quali sono state ironicamente affrontate anche in Matrix Resurrections uscito nel 2021. Una in particolare però potrebbe spiegare alcuni degli aspetti più horror del franchise.

È nota come la Nightmare Matrix theory e il punto di partenza è il film più controverso e forse meno apprezzato della trilogia originale, ovvero Matrix Reloaded. Nel primo dei tre sequel, Neo e gli altri proseguono la loro guerra contro le macchine scontrandosi con programmi come il Merovingio e soprattutto l’Architetto. È proprio quest’ultimo a rivelare all’Eletto che quella in cui sta vivendo è la sesta versione di Matrix e che tutto è partito da un’utopia poi rivelatasi insopportabile per gli esseri umani.

La prima versione della realtà virtuale creata per tenere sotto controllo gli esseri umani, usati come pile dalle macchine in cerca di energia, era infatti un autentico paradiso senza problemi. Tuttavia, si è rivelata un fallimento perché tale utopia veniva rigettata, per gli uomini era più facile vivere in un mondo di imperfezioni. Da qui arriva la teoria su The Matrix che prende in considerazione alcuni dei personaggi più inquietanti del franchise, come il Merovingio e i suoi scagnozzi.

Interpretato da Lambert Wilson, è uno dei programmi più antichi di Matrix ed è sempre accompagnato dai Gemelli, personaggi in grado di assumere una forma fisica non corporea, rigenerarsi e dall’aspetto decisamente horror. Secondo la teoria, il motivo è presto spiegato: tutti questi programmi farebbero parte della seconda versione di Matrix, una disegnata all’opposto rispetto a quella paradisiaca del primo tentativo. La Nightmare Matrix sarebbe stata popolata solo da orrori, incubi e creature in grado di terrorizzare gli esseri umani.

In questa versione si spiegano anche i poteri di programmi come l’Agente Smith, in grado di replicare se stesso e via dicendo. Tutte strategie pensate per la Nightmare Matrix, tentativo poi superato dall’Architetto fino a quando non si è arrivati al sesto ciclo, quello in cui Neo e compagni lanciano il loro attacco alle macchine.

