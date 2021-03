Deadline riporta in esclusiva la notizia che Taika Waititi, acclamato interprete, sceneggiatore e regista del Marvel Cinematic Universe, è attualmente in trattative per una parte da attore in The Suicide Squad, il nuovo progetto della DC Films scritto e diretto da James Gunn.

Ovviamente non ci sono ulteriori dettagli al riguardo e non sappiamo quale ruolo Waititi interpreterà, né eventualmente quanta rilevanza avrà all’interno del film.

Se dovesse arrivare l’ufficialità, allora Waititi si unirà ad un cast d’eccezione e soprattutto in continua crescita, che tra gli altri include già Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Idris Elba.

A margine, vi segnaliamo anche che lo stesso Gunn ha precisato su Twitter che il titolo ufficiale del film non è Suicide Squad 2, confermando probabilmente le ipotesi secondo cui l’opera non sarà tanto un sequel del film del 2016 diretto da David Ayer, quanto un vero e proprio reboot.

The Suicide Squad arriverà nelle sale cinematografiche di tuto il mondo ad agosto 2021.

Foto: © Warner Bros.