Dopo il rumor che vi abbiamo riportato stamattina, adesso la news è ufficiale: l’universo di The Witcher, amata serie fantasy con Henry Cavill, si espanderà con un film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Beau DeMayo, che ha scritto un episodio della serie live action, sarà coinvolto nella lavorazione del film, così come la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che ha twittato con esaltazione: «Oggi è una grande giornata per il mondo di The Witcher, e ho tenuto questo segreto per un anno!».

A supervisionare l’animazione del lungometraggio, invece, sarà lo Studio Mir, casa di produzione sud-coreana che ha già precedentemente contribuito a portare in vita altri rinomati cartoni come ad esempio The Legend of Korra, la quarta stagione di The Boondocks e, sempre per Netflix, Voltron: Legendary Defender.

Il film, che racconterà la storia di «una nuova minaccia che si affaccia sul continente», non ha ancora attualmente una data d’uscita, e per il momento, non ci è dato sapere se gli attori del live action (come Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan) torneranno in veste di doppiatori. Insomma, attendiamo con curiosità i prossimi updates!

Fonte: CB