In Thor: Ragnarok abbiamo conosciuto per la prima volta Korg, un personaggio che è diventato immediatamente amatissimo dai fan dell’universo cinematografico Marvel, che lo hanno potuto rivedere anche Avengers: Endgame e già sappiamo che lo ritroveremo anche nel quarto capitolo del franchise dedicato al dio del tuono, Thor: Love and Thunder!

Taika Waititi, protagonista di un live su Instagram, ha parlato del personaggio e ha rivelato la possibilità di esplorare la storia delle origini di Korg e il suo passato su Kronan.

«Andremo a toccare la cultura di Korg», ha confermato il regista. «Se guardate nei fumetti a proposito dei Kronans, è interessante sapere da dove vengono». Inoltre il regista ha già rivelato che Korg nel film non avrà un interesse amoroso perché era «profondamente innamorato e ha perso quell’amore lungo la strada. Ora non si sente abbastanza coraggioso per ritrovare l’amore».

Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare nelle sale Usa il 18 febbraio 2020, a meno che la pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero non costringa Disney a far slittare anche questo film Marvel. Nel frattempo qui le date di uscita aggiornate di tutti i cinecomic Marvel.