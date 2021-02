Dal 7 febbraio arriva in esclusiva su TIMVision la divertente commedia italiana Il colpo del cane (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui). Ma non è l’unica novità del mese del servizio streaming di TIM. Scoprite qui sotto tutto quello che potrete guardare a febbraio su TIMVision, tra cinema, serie Tv e programmi per bambini.

CINEMA

Arriva su TIMVISION lunedì 3 febbraio in prima visione Brave ragazze, la divertente commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi. Nella Gaeta dei primi anni ‘80, quattro donne decidono di dare una svolta alle proprie vite ordinarie e cominciano a rapinare banche. Nel cast tanti volti noti del cinema italiano: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Stefania Sandrelli, Max Tortora e Luca Argentero.

Disponibile dal 1 febbraio La teoria del tutto, l’emozionante biopic che racconta la vita del fisico Stephen Hawking dalle origini fino al trionfo mondiale. Per la sua interpretazione l’attore Eddie Redmayne ha ricevuto il Premio Oscar per il miglior attore protagonista.

In arrivo a febbraio Mandy, il film a metà tra l’azione e l’horror che è già diventato un cult in tutto il mondo. Nicolas Cage interpreta Red, un uomo tranquillo che deve combattere contro una setta religiosa decisa a rapire e sacrificare la sua fidanzata Mandy. Una pellicola da non perdere per gli amanti del genere.

Un cast d’eccezione per Il Grinta, remake di un western cult con John Wayne. Jeff Bridges, Matt Damon e Josh Brolin sono i protagonisti di questa pellicola diretta dai fratelli Coen, incentrata su una ragazza che cerca vendetta verso gli assassini del padre.

4Speciale Carlo Verdone! Disponibili da febbraio tanti film del regista e attore romano. Da Un sacco bello a Viaggi di nozze, passando per Gallo Cedrone e C’era un cinese in coma, fino a pellicole senza tempo come Borotalco e Bianco, rosso e verdone.

Love actually arriva su TIMVISION in tempo per San Valentino! Dieci storie d’amore che si intrecciano in una Londra pre-natalizia. Nel cast Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley e Liam Neeson.

Dal regista premio Oscar Sam Mendes, arriva su TIMVISION il film di culto American Beauty. Vincitore di 5 Premi Oscar, il film racconta l’ultimo anno di vita del quarantenne Lester, interpretato da Kevin Spacey.

SERIE TV

A febbraio su TIMVision le novità che riguardano le serie Tv sono tre:

• I primi 10 episodi della stagione 6 di Power. Gli ultimi 5 episodi saranno pubblicati durante l’estate. Al centro della trama ancora una volta James St. Patrick detto Ghost, nel suo tentativo di abbandonare il mondo criminale di New York. Ghost cerca vendetta nei confronti di Tommy, un tempo suo grande amico. Nel frattempo cerca di portare a termine la costruzione del Queens Child per consacrare l’eredità della compagna Raiana… Su TIMVISION sono disponibili anche tutte e cinque le stagioni precedenti, per seguire la storia dall’inizio alla fine.

• Tutte le stagioni di Spartacus, la serie cult che racconta le gesta del gladiatore trace che sfidò l’impero romano. L’attore protagonista, Andy Whitfield, è scomparso al termine della prima stagione ed è stato sostituito da Liam McIntyre nelle successive.

• Le prime due stagioni di You’ve been t@gged. Un teen thriller con protagoniste tre ragazze del liceo che scoprono di essere state taggate in un video violento: scopriranno che un serial killer è sulle loro tracce e che sta filmando tutto ciò che fanno…

LA TV DEI BAMBINI

Per quanto riguarda invece le serie Tv e i programmi per bambini le novità sono: