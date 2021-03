È il film iraniano Botox, opera prima di Kaveh Mazaheri, il vincitore del 38. Torino Film Festival, nella prima edizione diretta da Stefano Francia di Celle e completamente online. Il Premio Speciale della Giuria è andato invece al film messicano Sin Señas Particulares di Fernanda Valadez, premiato anche per la miglior attrice Mercedes Hernandez. Il miglior attore è invece Conrad Mericoffer per il film rumeno Camp de Maci.

Dopo 9 giorni di programmazione, con 133 film proposti e un fitto calendario di eventi collaterali, conferenze stampa e incontri, quella del Torino Film Festival è una sfida riuscita nonostante la necessità di trasferirsi online. «Siamo riusciti nell’impresa per nulla scontata di dare una soluzione di continuità al festival, preservandone l’identità», ha sottolineato Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema.

«Ho sempre amato il cinema per la possibilità di viaggiare nel mondo e per la capacità di condensare, nell’arco di un cortometraggio o un lungometraggio, le emozioni, i colori, i suoni, i volti, i sorrisi di tutto il mondo», ha affermato il direttore Stefano Francia di Celle. «In questa edizione online tutto ciò è avvenuto in maniera ancora più forte, perché i 133 produttori e registi si sono prestati magnificamente al gioco serio di promuovere bellissimi film attraverso una proposta innovativa».

E il Torino Film Festival già guarda al futuro, con una maratona di Capodanno, sempre su MYmovies, dalle 12 del 31 dicembre e per 24 ore. L’appuntamento poi è per l’edizione del 2021, sia online che in presenza.

TORINO FILM FESTIVAL: TUTTI I PREMI

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

Giuria composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film

BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada, 2020)

Premio Speciale della Giuria

SIN SEÑAS PARTICULARES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attrice

MERCEDES HERNANDEZ (Sin señas particulares, Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attore

CONRAD MERICOFFER (Camp de Maci, Romania, 2020)

Miglior Sceneggiatura

BOTOX di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian (Iran-Canada, 2020)

Menzione speciale

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Miglior Film

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019)

Premio Speciale della Giuria

JUST A GUY di Shoko Hara (Germania, 2020)

Menzione speciale

THE LAST MERMAID di Fi Kelly (Scozia/Regno Unito, 2019)

L’ESCALE di Pieter De Cnudde (Belgio, 2020)

TFFdoc – INTERNAZIONALE.DOC |Concorso Internazionale Documentari

Giuria composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

. Miglior film per Internazionale.doc

THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc

OUVERTURES di The Living and the Dead Ensemble (Francia, 2020)

TFFdoc – ITALIANA.DOC | Concorso Documentari Italiani

Miglior film per Italiana.doc

PINO di Walter Fasano (Italia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Italiana.doc

AL LARGO di Anna Marziano (Italia, 2020)

ITALIANA.CORTI | Concorso Cortometraggi Italiani

Giuria composta da Martina Angelotti (Italia), Francesco Dongiovanni (Italia), Elisa Talentino (Italia).

Miglior film per Italiana.corti

OLD CHILD di Elettra Bisogno (Belgio, 2020)

Premio Speciale della giuria per Italiana.corti

MALUMORE di Loris Giuseppe Nese (Italia, 2020)

PREMIO FIPRESCI – Premio della Federazione Internazionale della Stampa

Giuria composta da Hala El Mawy (Egitto), Ariel Schweitzer (Israele), Silvana Silvestri (Italia).

Miglior Film Torino 38

MOVING ON di Dan-bi Yoon (Corea del Sud, 2019)

I PREMI COLLATERALI

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL | Miglior film scelto nelle sezioni Torino 38 Corti e Italiana.corti: A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2020)

PREMIO ACHILLE VALDATA| Miglior film scelto nelle sezioni Torino 38:EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)