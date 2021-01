Ha i muscoli di Thor e la stessa abilità nel combattere, ma non è un dio e sanguina come un umano. Chris Hemsworth, dopo aver chiuso la sua avventura da Avengers torna sotto l’ala protettrice dei fratelli Russo in un film denso d’azione, suspence e umanità.

Il 24 aprile arriverà infatti su Netflix Tyler Rake, film che prende il titolo dal nome del protagonista, un mercenario che salva le persone per soldi ma per farlo lascia dietro di sé una lunga scia di sangue.

Questa la trama ufficiale: Tyler Rake, mercenario che opera nel mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Diretto da Sam Hargrave, il film è sceneggiato da Joe Russo che lo ha anche prodotto insieme al fratello Anthony. Nel cast anche Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour

Guardate il trailer in calce alla news:

Foto: © Netflix