Ebbene sì, a volte anche le star di Hollywood più amate possono avere le classiche reazioni scomposte fa fanboy o fangirl quando si ritrovano ad interagire con i colleghi che ammirano da sempre, magari anche da prima che entrassero a far parte del mondo del cinema.

D’altra parte, ognuno di noi ha i suoi idoli, e la soddisfazione che può regalare incontrarli o poter interagire con loro è impagabile. Lo sa bene Chris Evans, che proprio nelle ultime ore si è accorto di essere stato citato dalla collega Sarah Paulson – amatissima star di AHS e Ratched -, lasciando trasparire una certa emozione per la cosa.

L’attrice aveva infatti pubblicato – in un post del 21 novembre – una foto di scena in cui sfoggia un maglione beige molto simile a quello di Evans nel film Cena con delitto – Knives Out, chiedendo ai follower chi tra i due lo indossasse meglio. A tal proposito, lei stessa suggeriva il collega come risposta.

A quanto pare la star del MCU ha notato solamente oggi il post in questione, ma ha provveduto immediatamente a condividerlo con una didascalia che lascia trapelare in maniera piuttosto evidente la sua ammirazione per l’interprete: “Sarah Paulson sa chi sono! (Come avevo fatto a perdermelo?!)”.

Piccoli fanboy crescono.